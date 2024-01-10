Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Ocak Çarşamba tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Ocak 2024 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; öldürüldüğü düşünülen 3 çocuk babası, bulunan aracı ve şüphe noktaları, tanıklar, taraflar, suçlamalar... Mehmet Ali Özdemir’in sorularla dolu kaybı! Kaçırıldığı söylenen bir adam, bir haftadır kayıptı bir saat içinde bulundu, 6 çocuk annesinin yanında annesiyle konuştu şüpheler arttı, iddialar çoğaldı! 35 yaşındaki Halis Güzelordu alı mı kondu? Yeşilçam filmleri gibi bir hayat hikayesi, ortaya çıkan gerçekler, kurulamayan hayaller... Aslı Bilim’in baba özlemi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Ocak 2024 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; öldürüldüğü düşünülen 3 çocuk babası, bulunan aracı ve şüphe noktaları, tanıklar, taraflar, suçlamalar... Mehmet Ali Özdemir'in sorularla dolu kaybı! Kaçırıldığı söylenen bir adam, bir haftadır kayıptı bir saat içinde bulundu, 6 çocuk annesinin yanında annesiyle konuştu şüpheler arttı, iddialar çoğaldı! 35 yaşındaki Halis Güzelordu alı mı kondu? Yeşilçam filmleri gibi bir hayat hikayesi, ortaya çıkan gerçekler, kurulamayan hayaller... Aslı Bilim'in baba özlemi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Ocak Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.