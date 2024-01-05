Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Ocak Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Ocak 2024 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; dertlerini içinde, eşyalarını evinde biriktirdi! Müge Anlı dokunuşuyla hayatı değişti! Sevindiren gelişmeler, yeni başlangıçlar... Kumru ailesi evlerindeki çöplerden kurtulacak mı? Şüpheli şekilde kaybolan adam, birbirlerini suçlayan taraflar, kuşkularla dolu olaylar... Esaret cinayetle mi bitti? Mehmet Ali Özdemir’in husumetli olduğu kardeşi Yusuf Özdemir ve kavga ettiği söylenen Ertan Genç canlı yayında! Sınırları aşan arkadaşlıkta cinayet şüphesi! Olayların öznesi, son görüştüğü kişi, gözaltılar... İlişki ağında çember daralıyor! Aşçı Yusuf Kavuk’un şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Ocak 2024 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; dertlerini içinde, eşyalarını evinde biriktirdi! Müge Anlı dokunuşuyla hayatı değişti! Sevindiren gelişmeler, yeni başlangıçlar... Kumru ailesi evlerindeki çöplerden kurtulacak mı? Şüpheli şekilde kaybolan adam, birbirlerini suçlayan taraflar, kuşkularla dolu olaylar... Esaret cinayetle mi bitti? Mehmet Ali Özdemir'in husumetli olduğu kardeşi Yusuf Özdemir ve kavga ettiği söylenen Ertan Genç canlı yayında! Sınırları aşan arkadaşlıkta cinayet şüphesi! Olayların öznesi, son görüştüğü kişi, gözaltılar... İlişki ağında çember daralıyor! Aşçı Yusuf Kavuk'un şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...N

5 Ocak Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.