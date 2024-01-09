Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Ocak Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Ocak 2024 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; soru işaretleriyle dolu bir kayıp, birbirlerini suçlayan isimler, cinayet şüphesi, merak uyandıran kaynak makinesi, 47 dakikaya sığan olay gecesi... 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir öldürüldü mü? 35 yaşındaki kayıp bir adam, endişelendiren ilişkiler, tehdit ve baskı iddiası... Halis Güzelordu’nun kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Ocak 2024 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; soru işaretleriyle dolu bir kayıp, birbirlerini suçlayan isimler, cinayet şüphesi, merak uyandıran kaynak makinesi, 47 dakikaya sığan olay gecesi... 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir öldürüldü mü? 35 yaşındaki kayıp bir adam, endişelendiren ilişkiler, tehdit ve baskı iddiası... Halis Güzelordu'nun kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Ocak Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.