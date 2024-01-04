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Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk olayında flaş gelişme! Derya ve Harun'la birlikte 3 gözaltı

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Giriş: 04.01.2024 14:32
İzmir'de aşçılık yaptığı sırada kaybolan Yusuf Kavuk ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan olayda şüpheliler Derya ve Derya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Harun'a yoğunlaşmıştı. Müge Anlı canlı yayında yaşanan gelişmeleri açıkladı. İşte detaylar...
Müge Anlı’da Yusuf Kavuk olayında flaş gelişme
Müge Anlı'da Yusuf Kavuk olayında flaş gelişme
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