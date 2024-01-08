08 Ocak 2024, Pazartesi
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Müge Anlı'daki Yusuf Kavuk cinayetinde iki tutuklama
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Yusuf Kavuk'la ilgili caniyet itirafı geldi. Arkadaşı, Yusuf'u öldürdüğünü sekiz saatlik savcı sorgusunda itiraf etti. Yusuf'u öldürdükten sonra arabada gezdirdiğini sonra ormanlık alanda görmdüğünü söyleyen Harun, jandarma ve polis ekiplerine cesedin olduğu yeri gösterdi. Cinayeti Derya yüzünden işlemediğini söyleyen Harun ve Derya tutuklanarak cezaevine gönderildi.