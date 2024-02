Survivor Sahra neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor Sahra Işık kimdir, kaç yaşında, hangi yıl yarıştı?

TV8 ekranlarında sergilediği başarılı performansla izleyicileri ekranlara kilitleyen Survivor All Star 2024, heyecan dolu anlarıyla gündemden düşmüyor. Mavi ve kırmızı takımlar arasındaki çekişme giderek kızışırken, her bölümde kavgalar, kaoslar ve diskalifiye tehlikeleri izleyicileri ekrana bağlıyor. 15 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan Survivor 35. bölümde ise bir kez daha bir diskalifiye yaşanacak olması büyük bir sürprizle karşılandı. Fragmanda sunucu Murat Ceylan'ın yapmış olduğu açıklamalar ise büyük yankı uyandırdı. Peki Survivor Sahra neden yok, elendi mi? Survivor All Star'dan Sahra Işık diskalifiye mi oldu?