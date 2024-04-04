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Eren Dinkçi'nin yeni takımı belli oldu! Galatasaray peşindeydi...

Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Eren Dinkçi’nin yeni takımı belli oldu! Galatasaray peşindeydi...

Bundesliga ekibi Freiburg, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 22 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi'nin gelecek sezondan itibaren kulübün formasını giyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eren Dinkçi gelecek sezon Werder Bremen'den Freiburg'a transfer olacak." denildi.

Açıklamada, "Sözleşmenin içeriğinin açıklanmaması kararlaştırıldı." bilgisi verildi.

Bremen doğumlu Eren Dinkçi, 18 yaşında Werder Bremen A altyapısına transfer oldu. Bundesliga'da 19 yaşında yeşil-beyazlı formayla ilk maçına çıkan sağ kanat oyuncusu Eren, takımda 50 maçta oynadı.

Bu sezon kiralık olarak Heidenheim'da forma giyen Eren, 27 maçta 9 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

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