Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Kumpasın yeni adı: Z7...
Türkiye'de Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkarken yürütülen soruşturmada incelenen 180 dijital materyallerde Murat Çelik’in telefonuna format attığı ortaya çıktı. Öte yandan firari gizli tanıkla ses kayıtları ifşa olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın ise bilgisayar şifresini vermediği tespit edildi. Ayrıca Serdar Sertçelik’in de Z7 olarak yeniden gizli tanık yapılmaya çalışıldığı da ortaya çıktı.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan ve firar eden gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve aynı şubede görevli Ufuk Gültekin, Metehan İlkyaz ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ramazan Kubat'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye çalışma' ve 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından tutuklandı.
SİYASİLERE YÖNELİK KUMPASIN ADI "Z7"
Firari gizli tanığı Serdar Sertçelik'in, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı görüşmeye ait bir ses kaydı daha yayınladı. İkili arasında geçen konuşma da kumpasın detaylarına ilişkin önemli bilgiler yer aldığı ortaya çıktı. Firari gizli tanık Serdar Sertçelik, siyasilere yönelik yapılacak olan kumpasta bir kez de "Z7" olarak gizli tanık yapılacağı ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Demircan'ın "Yeniden farklı bir sürece gireceğiz. Ondan sonra yine aynı şekilde devam edeceksin. Ama M7 olamayacaksın. Ya da Z7 olacaksın. Başka bir anlamı da olacak. Sana yeni kimlik verilecek. Bak bu son şansın" dediği yansıdı.
"SENİ HABER YAPTIRACAĞIM"
Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik'e "Sınır kapısından seni aldırınca birde haber yaptıracağım. Sahte kimlik ve pasaportunu servis ettireceğim. Serdar Sertçelik olarak avukatın eşliğinde başkanın yanında ifaden alınacak. Bora'nın göndereceği avukatlardan biride olabilir. Sen ifadelerini verirsin. Suçlamalarının hiçbirini kabul etmezsin. Ben zaten mağdurum zor durumdayım falan dersin. Ama benim dediğim 1 kelimenin dışına bile çıkmayacaksın" dedi.
180 MATERYALE EL KONULDU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında 'Suç için anlaşma' yönünden ayrı bir değerlendirme yapılırken, şüphelilere ait USB, cep telefonu, kişisel ve şubelerde kullandıkları bilgisayarlar dahil yaklaşık 180 dijital materyale el konuldu.
BTK VE MASAK RAPORLARI HAZIRLANIYOR
Bu kapsamda HTS analiz raporları ile MASAK verilerinin de incelenmesinin devam ettiği öğrenildi. BTK ve MASAK'tan detaylı raporlar istendiği öğrenilirken, verilerinin tümünün Anayasal suç kapsamında titizlikle incelendiği belirtildi.
JANDARMA TARAFINDAN İNCELENİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturmada 3 tecrübeli savcı görevlendirildiği, elde edilen dijital materyallerin İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü tarafından Kriminal Daire Başkanlığının profesyonel destek ekibi ile incelendiği öğrenildi.
TELEFONUNA FORMAT ATTI
İncelemelerde yapılan ilk tespitlere göre, tutuklanan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in kişisel cep telefonuna format attığı tespit edildi. Müdür yardımcısı Şevtet Demircan'ın ise bilgisayarının şifresini vermediği belirlenirken jandarma ekiplerinin verilere ulaşmak için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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