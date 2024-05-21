Londra-Singapur uçağında dehşet! Türbülansa girdi... Ölü ve yaralılar var

Singapur Havayolları'na ait Londra-Singapur seferini yapan yolcu uçağında yaşanan türbülans nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bilgisi verildi. Uçak Bangkok'a acil iniş yaptı. Havayollarından yapılan açıklamada, "Önceliğimiz uçaktaki tüm yolculara ve mürettebata mümkün olan her türlü yardımı sağlamak." denildi.