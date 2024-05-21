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Londra-Singapur uçağında dehşet! Türbülansa girdi... Ölü ve yaralılar var

Singapur Havayolları'na ait Londra-Singapur seferini yapan yolcu uçağında yaşanan türbülans nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bilgisi verildi. Uçak Bangkok'a acil iniş yaptı. Havayollarından yapılan açıklamada, "Önceliğimiz uçaktaki tüm yolculara ve mürettebata mümkün olan her türlü yardımı sağlamak." denildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 16:02
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Londra-Singapur uçağında dehşet! Türbülansa girdi... Ölü ve yaralılar var

Singapur Havayolları'na ait 211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağında sefer sırasında yaşanan şiddetli türbülans can kaybına neden oldu. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, "20 Mayıs'ta Londra'dan (Heathrow) havalanarak Singapur'a giden SQ321 sefer sayılı uçuş şiddetli türbülansa girdi.

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Londra-Singapur uçağında dehşet! Türbülansa girdi... Ölü ve yaralılar var

Uçak Bangkok'a yönlendirildi ve 21 Mayıs'ta yerel saatle 15.45'te iniş yaptı. Yaralıların olduğunu ve bir kişinin hayatını kaybettiği doğrulayabiliriz" denildi.

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Londra-Singapur uçağında dehşet! Türbülansa girdi... Ölü ve yaralılar var

Hayatını kaybeden yolcunun ailesine baş sağlığı dilenen açıklamada, "Önceliğimiz uçaktaki tüm yolculara ve mürettebata mümkün olan her türlü yardımı sağlamak.

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Londra-Singapur uçağında dehşet! Türbülansa girdi... Ölü ve yaralılar var

Gerekli tıbbi yardımı sağlamak için Tayland'daki yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan ek yardım için Bangkok'a bir ekip gönderiyoruz" ifadesi kullanıldı.

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Londra-Singapur uçağında dehşet! Türbülansa girdi... Ölü ve yaralılar var

Yerel basın tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki en az 30 yolcunun yaralandığı kaydedildi.