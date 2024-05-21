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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları doğdu! Ünlü çift bebeklerinin ismini açıkladı

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı 'Malhun Hatun' karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi Berk Oktay ile mutlu bir haberi paylaştı. Ünlü çift, uzun bir süredir heyecanla bekledikleri ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi. İşte bebeklerine verdikleri isim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 15:15
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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları doğdu! Ünlü çift bebeklerinin ismini açıkladı

Güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy¸ meslektaşı Berk Oktay ile 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları doğdu! Ünlü çift bebeklerinin ismini açıkladı

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde anne baba olmanını heyecanını yaşıyor.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları doğdu! Ünlü çift bebeklerinin ismini açıkladı

Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi. İlk çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyuran oyuncu çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, kız bebek beklediklerini şu sözlerle açıkladı:

"Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu."

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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları doğdu! Ünlü çift bebeklerinin ismini açıkladı

ANNE OLDU

İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çiftten sevindiren haber geldi. Yıldız Çağrı Atiksoy'la Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları doğdu! Ünlü çift bebeklerinin ismini açıkladı

KIZLARINA VERDİKLERİ İSİM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldız Çağrı Atiksoy riskli bir doğum olduğu için acilen doğuma alındı. Bebeklerinin isimlerini doğuma kadar gizli tutmak isteyen çift kızlarına Mira Milena adını verdi.

İLK AÇIKLAMA

Atiksoy "Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür" dedi.