21 Mayıs 2024, Salı
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları doğdu! Ünlü çift bebeklerinin ismini açıkladı
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı 'Malhun Hatun' karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi Berk Oktay ile mutlu bir haberi paylaştı. Ünlü çift, uzun bir süredir heyecanla bekledikleri ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi. İşte bebeklerine verdikleri isim...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 15:15
- 1
- 131
- 2
- 131
- 3
- 131
- 4
- 131
- 5
- 131