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İran'da yas günü! Reisi Tebriz'deki törenin ardından Kum kentinde toprağa verilecek...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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İran’da yas günü! Reisi Tebriz’deki törenin ardından Kum kentinde toprağa verilecek...

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni bugün Tebriz'de düzenlenecek. Reisi düzenlenecek törenin ardından ikindi vaktinde Kum kentinde toprağa verilecek. İşte detaylar...

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Reisi'nin cenaze töreni programını paylaştı. Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazelerinin Tebriz'de düzenlenecek tören sonrasında ikindi vaktinde Kum kentinde defnedileceği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Tahran'da matem töreni düzenlendi.

BAZI VATANDAŞLAR AĞLADI

Başkent'teki Veliasr Meydanı'nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı törende, posterleri taşınan Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için dualar edildi.

Mersiyelerin okunduğu törende bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

SEÇİMLER 28 HAZİRAN'DA

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in ev sahipliğinde seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıda İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Cumhurbaşkanı Hukuki İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Dehgan, Anayasayı Koruyucular Konseyi Sekreteri Siamak Rahpeyk yer aldı. Yapılan toplantıda, Anayasa'nın 131. maddesinin uygulanması ve 50 gün içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesinin ele alındığı belirtildi. Ayrıca seçim sürecine ilişkin adayların kayıt işlemleri, propaganda ve seçimin ne zaman düzenleneceğine dair konuların incelendiği aktarılırken, incelemeler sonucunda Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

HELİKOPTER KAZASI

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları, İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

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