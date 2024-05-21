İran'da yas günü! Reisi Tebriz'deki törenin ardından Kum kentinde toprağa verilecek...
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni bugün Tebriz'de düzenlenecek. Reisi düzenlenecek törenin ardından ikindi vaktinde Kum kentinde toprağa verilecek. İşte detaylar...
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Reisi'nin cenaze töreni programını paylaştı. Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazelerinin Tebriz'de düzenlenecek tören sonrasında ikindi vaktinde Kum kentinde defnedileceği belirtildi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Tahran'da matem töreni düzenlendi.
BAZI VATANDAŞLAR AĞLADI
Başkent'teki Veliasr Meydanı'nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı törende, posterleri taşınan Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için dualar edildi.
Mersiyelerin okunduğu törende bazı vatandaşların ağladığı görüldü.
SEÇİMLER 28 HAZİRAN'DA
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in ev sahipliğinde seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıda İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Cumhurbaşkanı Hukuki İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Dehgan, Anayasayı Koruyucular Konseyi Sekreteri Siamak Rahpeyk yer aldı. Yapılan toplantıda, Anayasa'nın 131. maddesinin uygulanması ve 50 gün içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesinin ele alındığı belirtildi. Ayrıca seçim sürecine ilişkin adayların kayıt işlemleri, propaganda ve seçimin ne zaman düzenleneceğine dair konuların incelendiği aktarılırken, incelemeler sonucunda Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
HELİKOPTER KAZASI
Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.
İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları, İran makamlarıyla paylaşıldı.
Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resimdeki gizli kediyi 7 saniyede bulanın zihni yapay zeka gibi çalışıyor!
- 9. Yargı Paketi İçeriği ve Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e geldi mi? Af veya ceza indirimi...
- ❌ Çamaşırlarınızı 40 derecede yıkamayın: Öğrenince bin pişman olacaksınız
- A-B-C-D-E sınıf sürücülere yeni dönem! Ehliyet için artık zorunlu
- Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi 2024: TSK Zirveye Ulaşıyor! Fransa, İran, İsrail, Almanya...
- 1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12'den emeklilik hesabı! Yaş, prim, gün tablosu...
- İran haritada nerede, güncel nüfus oranı kaç? İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kimdir? Başkenti, para birimi...
- Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...
- Reisi öldü mü? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İşte hayatına dair detaylar...
- 20 bin öğretmen ataması kontenjan TAM liste 2024 | MEB Hangi branşlarda kaç kişi alınacak? Fen bilimleri, Okul öncesi, Özel eğitim...
- Öğretmen ataması başvuru ekranı 20 Mayıs 2024 | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI başvuru şartları neler? Din kültürü, İngilizce, Türkçe, Sınıf öğretmenliği...
- TOD TEK MAÇ SATIN ALMA 2024! Galatasaray Fenerbahçe derbi Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV üyeliği nasıl yapılır?