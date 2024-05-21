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Mehmed Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un ilk eşi bakın kim çıktı! Yeşilçam'ın efsanesiyle 4 yıl...

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde Hüma Hatun karakterine hayat veren Açelya Akkoyun, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Verdiği kilolarla da dikkat çeken güzel oyuncu, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Açelya Akkoyun'un hayatını merak edip araştıranlar, ilk eşinin kim olduğunu duyunca şaşkına döndü. Açelya Akkoyun bakın yıllar önce kiminle evliymiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:42
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Mehmed Fetihler Sultanı’nın Hüma Hatun’u Açelya Akkoyun’un ilk eşi bakın kim çıktı! Yeşilçam’ın efsanesiyle 4 yıl...

Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban ve Bülent Alkış'ın paylaştığı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisindeki oyuncuların hayatları da merak ediliyor.

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Mehmed Fetihler Sultanı’nın Hüma Hatun’u Açelya Akkoyun’un ilk eşi bakın kim çıktı! Yeşilçam’ın efsanesiyle 4 yıl...

Dizide Hüma Hatun'u canlandıran Açelya Akkoyun, verdiği kilolarla sonrası büyük bir değişime uğramış, hayranlarını şaşırtmıştı.

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Mehmed Fetihler Sultanı’nın Hüma Hatun’u Açelya Akkoyun’un ilk eşi bakın kim çıktı! Yeşilçam’ın efsanesiyle 4 yıl...

Güzel oyuncu bu sefer de eski eşiyle gündem oldu. Açelya Akkoyun, ilk evliliğini 1998 ile 2002 yılları arasında meslektaşı Civan Canova ile gerçekleştirmişti. Ancak, usta oyuncu 2022 yılında aramızdan ayrılmıştı.

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Mehmed Fetihler Sultanı’nın Hüma Hatun’u Açelya Akkoyun’un ilk eşi bakın kim çıktı! Yeşilçam’ın efsanesiyle 4 yıl...

2006'da Enis Cergel ile dünyaevine giren oyuncu Açelya Akkoyun, 2009 yılında da kızı Alya Deniz'i kucağına aldı.

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Mehmed Fetihler Sultanı’nın Hüma Hatun’u Açelya Akkoyun’un ilk eşi bakın kim çıktı! Yeşilçam’ın efsanesiyle 4 yıl...

İşe Açelya Akkoyun başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...