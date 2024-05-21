Mehmed Fetihler Sultanı’nın Hüma Hatun’u Açelya Akkoyun’un ilk eşi bakın kim çıktı! Yeşilçam’ın efsanesiyle 4 yıl...

Güzel oyuncu bu sefer de eski eşiyle gündem oldu. Açelya Akkoyun, ilk evliliğini 1998 ile 2002 yılları arasında meslektaşı Civan Canova ile gerçekleştirmişti. Ancak, usta oyuncu 2022 yılında aramızdan ayrılmıştı.