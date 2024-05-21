21 Mayıs 2024, Salı
Mehmed Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un ilk eşi bakın kim çıktı! Yeşilçam'ın efsanesiyle 4 yıl...
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde Hüma Hatun karakterine hayat veren Açelya Akkoyun, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Verdiği kilolarla da dikkat çeken güzel oyuncu, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Açelya Akkoyun'un hayatını merak edip araştıranlar, ilk eşinin kim olduğunu duyunca şaşkına döndü. Açelya Akkoyun bakın yıllar önce kiminle evliymiş...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:42
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