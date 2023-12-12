12 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler MKE Ankaragücü Haberleri Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan saldırı açıklaması! Özür dilemek yerine bahane uydurdu

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan saldırı açıklaması! Özür dilemek yerine bahane uydurdu

MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
ABONE OL
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’dan saldırı açıklaması! Özür dilemek yerine bahane uydurdu

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından ilk açıklamasında, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçından sonra Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Tansiyonu yükseldikten sonra Koca, ilk müdahale için hastaneye kaldırıldı.

FARUK KOCA: NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM
Faruk Koca'nın saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

Ankaragücü taraftarlarının hastane önünde alkış ve tezahüratları ile destek verdiği Koca'nın 24 saat hastanede müşahede altında tutulacağı açıklandı.

ANKARAGÜCÜ'NDEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Ankaragücü Kulübü, Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankaragücü Kulübü olarak yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz" denildi.

Faruk Koca’dan saldırı açıklaması FARUK KOCA'DAN SALDIRI AÇIKLAMASI

Hakem Meler’e yönelik saldırıya tepki yağdı HAKEM MELER'E YÖNELİK SALDIRIYA TEPKİ YAĞDI
Dünya medyası Meler’e yumruklu saldırıyı konuşuyor DÜNYA MEDYASI MELER'E YUMRUKLU SALDIRIYI KONUŞUYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA