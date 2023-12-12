Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’dan saldırı açıklaması! Özür dilemek yerine bahane uydurdu

ANKARAGÜCÜ'NDEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Ankaragücü Kulübü, Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankaragücü Kulübü olarak yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz" denildi.