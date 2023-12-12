Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan saldırı açıklaması! Özür dilemek yerine bahane uydurdu
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından ilk açıklamasında, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçından sonra Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.
Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.
Tansiyonu yükseldikten sonra Koca, ilk müdahale için hastaneye kaldırıldı.
FARUK KOCA: NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM
Faruk Koca'nın saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği belirtildi.
Ankaragücü taraftarlarının hastane önünde alkış ve tezahüratları ile destek verdiği Koca'nın 24 saat hastanede müşahede altında tutulacağı açıklandı.
ANKARAGÜCÜ'NDEN ÖZÜR AÇIKLAMASI
Ankaragücü Kulübü, Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankaragücü Kulübü olarak yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz" denildi.
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