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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan saldırı açıklaması: Beynim attı, gözüm karardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 09:23
Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere biten MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından saha karıştı, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.
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Faruk Koca’dan saldırı açıklaması
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