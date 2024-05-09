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Son dakika | Hastanelerde onaylı randevu sistemi pazartesi başlıyor | Bakan Koca ayrıntıları duyurdu

Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Son dakika | Hastanelerde onaylı randevu sistemi pazartesi başlıyor | Bakan Koca ayrıntıları duyurdu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Koca, MHRS'de onaylı randevu döneminin pazartesi günü başlayacağını dile getirdi. Ertesi gün randevusu olan hastanın saat 20.00'ye kadar onay vermesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Bakan Koca, boş kalan randevuda önceliğin talep bırakacak olan hastada olduğunu da ifade etti. Yeni onaylı randevu sisteminde ise 65 yaş üstü ve kanser hastaları işlemden muaf sayılacak.

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