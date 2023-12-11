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Haberler Galeri Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya tepki yağdı: Kabul edilemez bir durum, sporun ruhuna yakışmıyor

Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya tepki yağdı: Kabul edilemez bir durum, sporun ruhuna yakışmıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Ardından Meler, futbolcuların linçine uğradı. Yaşanan olay sonrası Lig hakemleri bu hafta maçlara çıkmama kararı alırken Meler'e yapılan saldırı sosyal medyada tepki gördü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kınama paylaşımı yaptı. Öte yandan Tunç, olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. İşte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok. Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı" dediği olaya gelen tepkiler…

Giriş Tarihi: 11.12.2023 23:35 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 00:42
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Hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıya tepki yağdı: Kabul edilemez bir durum, sporun ruhuna yakışmıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Emre Belözoğlu'nun ekibi MKE Ankaragücü evinde İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor'u konuk etti.

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Hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıya tepki yağdı: Kabul edilemez bir durum, sporun ruhuna yakışmıyor

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken Ankaragücü'nün golü 14. dakikada Olimpiu Morutan'ın ayağından geldi. Çaykur Rizespor'a beraberliği getiren golü ise 90+7'de Adolfo Gaich attı.

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Hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıya tepki yağdı: Kabul edilemez bir durum, sporun ruhuna yakışmıyor

MAÇ SONUNDA HAKEME SALDIRI

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Hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıya tepki yağdı: Kabul edilemez bir durum, sporun ruhuna yakışmıyor

Maçın ardından sahaya giren bir kişi, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruğun ardından yerde kalan Halil Umut Meler'e saldıran kişi güçlükle sahadan uzaklaştırıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Meler'e yumruk atan kişi Ankaragücü Başkanı Faruk Koca.

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Hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıya tepki yağdı: Kabul edilemez bir durum, sporun ruhuna yakışmıyor

HAKEMLERDEN MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI