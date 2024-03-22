Macaristan-Türkiye maçı | İşte Milli Takım'ın muhtemel ilk 11'i
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte A Milli Takım'ın muhtemel ilk 11'i...
Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
A Milli Takımı'nda sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu iki ismin yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın aday kadroya dahil edilirken, son olarak da Abdülkerim Bardakcı milli takıma çağrıldı.
EURO 2024'TE TÜRKİYE F, MACARİSTAN A GRUBU'NDA
Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Macaristan da EURO 2024'te mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi ve Çekya ile mücadele edecek.
Macaristan ise şampiyonada A Grubu'nda yer alıyor. Macarlar, ev sahibi Almanya, İskoçya ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
MACARİSTAN: Gulacsi, Lang, Mocsi, Attila Szalai, Nego, Nagy, Styles, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Martin Adam
TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal
STAT: Puskas
HAKEM: Bartosz Frankowski
SAAT: 22:45
YAYIN: TRT Spor
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).
Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia), Rıdvan Yılmaz (Rangers), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray).
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor).
Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille)
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