Macaristan-Türkiye maçı | İşte Milli Takım’ın muhtemel ilk 11’i

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Takımı'nda sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu iki ismin yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın aday kadroya dahil edilirken, son olarak da Abdülkerim Bardakcı milli takıma çağrıldı.