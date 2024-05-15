Kassam Tugayları'ndan Türkçe mesaj! Ebu Ubeyde dünyaya böyle seslendi
Katil İsrail 7 Ekim'den itibaren abluka altına aldığı Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Terör ordusu yerinden edilmiş bir buçuk milyon Filistinlinin sığındığı Refah’ta geniş çaplı ilhak girişimine hazırlanırken Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları ilk kez Türkçe mesaj yayımladı. İşte detaylar...
Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, ilk kez Türkçe mesaj yayımladı. Kassam Tugaylarının Telegram kanalından paylaşılan videoda direniş hareketinin sözcüsü Ebu Ubeyde'nin sözleri ve videoda yer alan marş ilk kez Türkçe altyazı ile dünyaya servis edildi. Kassam Tugayları tarafından paylaşılan videoda ilk kez direniş hareketinin askeri korosu tarafından seslendirilen "Gazze Dağları" adlı marşa yer verildi.
KASSAM TUGAYLARI'NDAN İLK TÜRKÇE MESAJ
Kassam Tugaylarının Telegram kanalından yapılan paylaşımda direniş hareketinin sözcüsü Ebu Ubeyde dünyaya şu sözlerle seslendi:
Gazze'deki direnişimiz. Filistin dağları kadar kökleri sağlamdır. Gazze'de dağ yoktur. Fakat orada kahraman adamları, Onun şanlı büyük halkı, Cesur ve mümin savaşçıları vardır. Onlar meydana çıkarlar ve düşmanı çıkarırlar. Küllerin altından, Allah'ın gücüyle her enkazın altından.
KASSAM TUGAYLARI'NDAN GAZZE DAĞLARI
Kassam Tugayları tarafından paylaşılan videoda ayrıca, direniş hareketinin askeri korosu tarafından seslendirilen "Gazze Dağları" marşına yer verildi.
KASSAM DİRENİŞE DEVAM EDİYOR
Soykırım ordusu 7 Ekim'den bu yana yerinden edilmiş yaklaşık bir buçuk milyon Filistinli sivilin sığındığı Refah başta olmak üzere Gazze genelinde saldırılara devam ederken Kassam Tugayları ise direnişi tüm gücüyle sürdürüyor.
Kassam Tugaylarının web sitesinden 14 Mayıs Salı günü paylaşılan bilgilerde Gazze'de 221 gündür devam eden saldırılarda siyonist güçlerin 620 subay ve askerinin öldürüldüğü, 3464 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan İsrail hastanelerinden gelen sayılara göre yaralanan asker sayısının 7151'den fazla olduğu belirtildi.
NETANYAHU REFAH'A ASKER YIĞDI
ABD'li yetkililer ise İsrail'in Refah sınırına asker yığdığını ve Refah'a yönelik geniş çaplı ilhak girişiminin her an gerçekleşebileceğini bildirdi.
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