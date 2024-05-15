Kassam Tugayları’ndan Türkçe mesaj! Ebu Ubeyde dünyaya böyle seslendi

KASSAM DİRENİŞE DEVAM EDİYOR

Soykırım ordusu 7 Ekim'den bu yana yerinden edilmiş yaklaşık bir buçuk milyon Filistinli sivilin sığındığı Refah başta olmak üzere Gazze genelinde saldırılara devam ederken Kassam Tugayları ise direnişi tüm gücüyle sürdürüyor.

Kassam Tugaylarının web sitesinden 14 Mayıs Salı günü paylaşılan bilgilerde Gazze'de 221 gündür devam eden saldırılarda siyonist güçlerin 620 subay ve askerinin öldürüldüğü, 3464 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan İsrail hastanelerinden gelen sayılara göre yaralanan asker sayısının 7151'den fazla olduğu belirtildi.