Son dakika | Vergi kaçakçılığı Maliye'nin radarında
Maliye, vergi kaçakçılığı ve sahte fatura için düğmeye bastı. Maliye müfettişleri, 50 ilde sahaya inerek 17 milyar liralık sahte fatura incelemesi başlattı. Organize vergi kaçakçılığı ile mücadele için de yeni yol haritası belirlendi.
Maliye, 17 milyar liralık sahte fatura için inceleme başlattı. Bu çerçevede 230 vergi müfettişi 50 ilde sahaya indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla 5 bin 100 mükellef sahte fatura şüphesiyle incelemeye alındı. Müfettişlerce yürütülen incelemelerde bilerek sahte fatura kullanımına yönelik değerlendirmeler artacak. Bu yönde bir tespitte bulunulması halinde ağır cezalar uygulanacak.
VERGİ KAÇAKLIĞINA YENİ YOL HARİTASI
Organize vergi kaçakçılığı ile mücadelede de yeni yol haritası belirlendi.
Çalışan kurumlar arasında eşgüdüm artırılırken, güçlendirilmiş inceleme süreci başlatıldı. Verginin yanı sıra kara para aklama incelemeri de yapılacak.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) ve diğer paydaşlar bir araya gelecek ve ortak yaklaşım geliştirecek.
Ortak yaklaşım geliştirilirken Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve diğer ülkelerden önlemler değerlendirilecek.
Bu çerçevede teknik takip, arama ve el koyma gibi koruma tedbirlerine sürecin en başından itibaren başvurulacak.
SAHTE FATURA NEDİR?
Gerçek bir işlem veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgelere deniyor.
Mükellefler hiç vergi ödememek, vergi iadesinden faydalanmak veya daha az vergi ödemek ya da kolay yoldan işletme dışına para çıkarmak gibi amaçlarla bu işlemleri uyguluyor.
Bu işlemler mevzuatta kaçakçılık suçu anlamına geliyor.
SAHTE FATURA NASIL TESPİT EDİLİYOR?
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Risk Analiz Merkezi'nde sahte belge kullanmaya meyilli müfellefler tespit ediliyor.
Faaliyet gösterilen sektör içerisindeki karlılık oranlarından hareket edilerek, emsallerine göre vergi beyanı düşük olan ya da yıllar itibarıyla yapılan kıyaslamalar sonucunda vergiye uyum düzeyi düşük olduğu değerlendirilen mükelleflere yönelik incelemeler yürütülüyor.
Bu çerçevede yapılan son çalışmalarda yaklaşık 17 milyar liralık sahte fatura tespit edildi. İlerleyen zamanlarda bu sayısının artabileceği belirtildi.
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