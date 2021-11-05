Türkiye ülke puanı sıralaması ne oldu? Avrupa maçları sonrası ülke puanı kaç oldu? Ülke puanı nasıl hesaplanır?
Türkiye ülku puanı sıralaması ne oldu? UEFA'nın ülke puanı klasmanında 19. sıraya gerileyen Türkiye'nin son puan sıralaması merak ediliyor. Dün oynanan UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından ülke puanının ne durumda olduğu araştırılmaya başlandı. Türkiye, ilk 15’e giremezse Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Peki, Türkiye ülke puanı sıralaması ne oldu? Avrupa maçları sonrası ülke puanı kaç oldu? Ülke puanı nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler...
Türkiye ülke puanı sıralaması, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde dün temcilsilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray sahneye çıktı. Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyeti ve Galatasaray'ın beraberliği sonrası ülke puan sıralamasında değişiklik yaşandı. Dünkü maçlar öncesi Türkiye 19. sırada yer allıyordu. Peki, Türkiye ülke puanı sıralaması ne oldu? Avrupa maçları sonrası ülke puanı kaç oldu? Ülke puanı nasıl hesaplanır? İşte haberin detayları...
TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASI NE OLDU?
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın 4-0 yenilgisi sonrası gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmişti. Dün oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe 3-0 galibiyet alırken, Galatasaray ise evinden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçlar ülke puanına katkıda bulundu:
Gruplarda 4. haftaya 24.500 puan ile 19. sırada giren Türkiye, dünkü oynanan maçlar sonrası puanının 25.100 yaparak 18. sıraya yükseldi.
14) İsviçre 27.925 (2 takım)
15) Hırvatistan 25.400 (1 takım)
16) Çekya 25.500 (3 takım)
17) Kıbrıs Rum Kesimi 25.125 (2 takım)
18) TÜRKİYE 25.100 (3 takım)
19) Yunanistan 24.700 (2 takım)
HER PUANIN BÜYÜK ÖNEMİ VAR
Türk takımlarından Trabzonspor ve Sivasspor eleme turlarında Avrupa'ya veda ederken, gruplara kalan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin alacağı her puan büyük önem arz ediyor.
ÜLKE PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Ülke takımlarının sezon içinde topladığı puanların, aynı dönemde o ülke adına yarışmalara katılan ekip sayısına bölünmesiyle, sezonluk puanlar ortaya çıkıyor. Örneğin X ülkeden Avrupa kupalarına katılan 5 takım 30 puan toplarsa, bu ülkenin sezonluk puanı 6 olarak gerçekleşmekte.
Bu yöntemle yapılan son beş sezonun ortalamasıyla da ülke puanı oluşur ve Avrupa kupalarına gönderilebilecek takım sayısı belirlenir.
TAKIMLARIN ÜLKE PUANINA KATKISININ HESAPLANMASI
Ön eleme maçlarında her takım galibiyette 1, beraberlikte 0,5 puan alır. Grup aşamasından itibaren ise bu puanlar galibiyette 2'ye, beraberlikte 1'e yükselir.
Bunların yanında her üç ligde de ek puanlar (bonus) mevcuttur.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele eden her takım 4'er, gruplardan çıkmayı başaran her takım 5'er bonus puan elde eder. "Devler Ligi"nde çeyrek final, yarı final ve finale çıkan takımlar da bu turların her biri için 1'er bonus puan kazanır.
Avrupa Ligi'nde gruplardan lider çıkan takımlar 4'er, grup ikincileri 2'şer bonus puanına sahibi olurken, son 16 turundan itibaren her tur için 1'er bonus puan daha eklenir.
Konferans Ligi'nde ise grup birincilerine 2'şer, grup ikincilerine 1'er bonus puan verilir. Söz konusu ligde yarı final ve final oynayan takımlara 1'er bonus puan daha verilmektedir.
Ülke adına toplanan puanlar, o ülke adına Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünür.
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