Son dakika: Beşiktaş’tan Batshuayi açıklaması! Batshuayi resmen Kartal

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen santrfor oyuncusu Michy Batshuayi'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Siyahlı beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kiralama bedeli olarak oyuncunun kulübüne 150 bin Euro, Belçikalı yıldıza ise bir yıl için 3 milyon 165 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

BÖYLE DUYURULDU

Beşiktaş, Batshuayi'nin transferini "Batman" temalı özel bir video ile duyurdu:

