Son dakika: Beşiktaş'tan Batshuayi açıklaması! Batshuayi resmen Kartal
Son dakika haberleri... Beşiktaş 2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarına gidiyor. Beşiktaş, Chelsea'den Michy Batshuayi'nin 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. İşte Beşiktaş'ın Michy Batshuayi için hazırladığı özel klip.
Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen santrfor oyuncusu Michy Batshuayi'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Siyahlı beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kiralama bedeli olarak oyuncunun kulübüne 150 bin Euro, Belçikalı yıldıza ise bir yıl için 3 milyon 165 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.
BÖYLE DUYURULDU
Beşiktaş, Batshuayi'nin transferini "Batman" temalı özel bir video ile duyurdu:
🦇 O Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şey!— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 18, 2021
Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb