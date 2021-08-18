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Son dakika: Beşiktaş'tan Batshuayi açıklaması! Batshuayi resmen Kartal

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Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Son dakika: Beşiktaş’tan Batshuayi açıklaması! Batshuayi resmen Kartal

Son dakika haberleri... Beşiktaş 2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarına gidiyor. Beşiktaş, Chelsea'den Michy Batshuayi'nin 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. İşte Beşiktaş'ın Michy Batshuayi için hazırladığı özel klip.

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen santrfor oyuncusu Michy Batshuayi'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Siyahlı beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kiralama bedeli olarak oyuncunun kulübüne 150 bin Euro, Belçikalı yıldıza ise bir yıl için 3 milyon 165 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

BÖYLE DUYURULDU

Beşiktaş, Batshuayi'nin transferini "Batman" temalı özel bir video ile duyurdu:

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