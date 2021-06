Son dakika: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a teklif

"BU SEFER SİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ"



Ali Koç, yaşanan kötü süreci en kısa zamanda telafi edeceklerini ifade ederek, "Bugüne kadar hiçbir şey vadetmedim ama bu sefer sizi mahcup etmeyeceğiz. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. 3 yılın kazandırdığı tecrübeler, yaşattığı acılar, sıkıntılar bize çok şey öğretti. Tam anlamıyla yepyeni sayfa açıyoruz. Her zamankinden daha dirençli, daha motive ve inançlıyız. Ana hedefimizden, planlarımızdan hiçbir şekilde sapmadık. Uygulamada istediğimizi yakalayamadık ama inşallah önümüzdeki sezon hepimizin mutlu olacağı, şampiyonluk geldikçe doğrunun, iyinin, güçlü ve başarılı olabileceğini göstereceğiz. Değişim başlamıştır, eskisi gibi değildir. Belli başlı kulüpler istedikleri gibi cirit atmakta, hakem atamakta, gözlemci raporları değiştirmekte eskisi kadar talepkar değillerdir. Samandıra bambaşka olacak. Hep istediğimiz, görmeyi arzu ettiğimiz ruhu sahaya öyle bir aşılayacağız ki bunun karşılığını sahada ilk günden görmeye başlayacaksınız. Doğru yoldayız, ekilen meyvelerin karşılığını alma zamanı. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak zorundayız ve Allah'ın izniyle olacağız" dedi.





"MAHKEMEYE VERMEYEN ÖYLE OLSUN"



Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 'sizi mahkemeye vereceğim' şeklindeki sözleri ile ilgili "Teklifim nedir? 'Ayağa kalkmayan şöyle' diyorsunuz ya. Beni mahkemeye vermezseniz öyle olsun. Beni küçük düşürmek için onların eski futbolcularından medet umuyorsunuz ya mahkemeye vermeyen öyle olsun. Koskoca Aziz Yıldırım böyle bir adamdan medet umar mı?" diye konuştu.



"TEKLİFİMDE ISRAR EDİYORUM. KABUL ETMEZSENİZ MAÇA FİLAN DA GELMEYİN"



Aziz Yıldırım'ı FB TV'ye davet eden Ali Koç, "Teklifimde ısrar ediyorum. Kabul etmezseniz maça filan da gelmeyin. FB TV'ye çıkacağız. Sizin yaptığınız bütün iddiaları hatta unuttuklarınızı tek tek konuşacağız. Herkesin kim doğru, kim yalan söylüyor bilmesi lazım. Belki mahcubiyet duyarsınız. Bize omuz verirsiniz bu mücadeleyi hep birlikte yaparız. Üç yıl önce size yalan söylüyorsunuz demiştim. Şu an değişmemişsiniz demek durumundayım" dedi.



"BENİ MAHKEMEYE VERMEZSENİZ ADAM DEĞİLSİNİZ"



Ali Koç eski başkan Aziz Yıldırım'ın kendisinde bulunduğunu ifade ettiği belgeleri açıklamasını isteyerek şunları söyledi: "Mesut Özil için bonservis ödememişiz. Evet ödemedik. İrfan Can Kahveci'yi 11 milyon Euro'ya almışız. Açıklasın belgeleri. Siz değil miydiniz Fenerbahçe'yi mahkeme kapılarında süründürmeyin diye insanları şikayet eden. Eleştirilerimizi genel kurulda yapın diyen siz değil miydiniz? Siz dün 5 adam tutacağım, tutanak tutacaklar demiştiniz. Büyük konuşmamak gerek. Benim de yaşım ilerleyince aynı şeyleri yaşayacağım. Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz. 150 milyon Euro, lira, Hepsi birbirine karışıyor. Size şunu söylüyorum. Biz yüz yüze geleceğiz. Siz gelmezseniz ben sizinle yüz yüze geleceğim. Kaçmak yok. Lütfen camiamızı kavganın içine çekmeyin."



"BENİ KİMSE TEHDİT EDEMEZ"



Hiç kimsenin kendisini tehdit edemeyeceğini dile getiren Ali Koç, "Efsane başkan olarak kalmak istiyorsanız sizden bekleneni yapın. Ailemi çok seviyorsunuz ya sevindim. Abim rahmetli Mustafa Koç, babam Rahmi Koç. Ben hariç hepsini çok seviyorsunuz. Herhalde onların yanında benim emeklerim mukayese edilemez. Rahmi Koç'un bir lafı vardır; 'Yaydan çıkan ok, geçen zaman, ağızdan çıkan söz ve kaçan fırsat bir daha geri gelmez.' Siz dün o sözleri ettiniz. Bunun hesabını vereceksiniz. Beni değil siz hiç kimse tehdit edemez. Sizden bir ricam var. Fenerbahçe ile ilgili bir şey konuşurken beni dahil edecekseniz ailemin adını ağzınıza almayın. Sakın bir daha yapmayın. Şiddetle tavsiye ediyorum" diye konuştu.



"NE KULÜBÜ SATAN VAR, NE DE SATILABİLECEK MEVZUATI VAR"



Aziz Yıldırım'ın dünkü toplantısında dile getirdiği sarı-lacivertli kulübün satışı iddiası hakkında konuşan Ali Koç, şunları söyledi:

"Kulübü sattırmam gibi garip söylemler içindesiniz. Olmayan bir gündemi çıkarıyorsunuz sonra da kurtarıcı rolüne giriyorsunuz. Ne kulübü satan var ne de satılabilecek mevzuatı var. Biri bu kulübü satışa çıkarırsa 3 Temmuz'da olduğu gibi bu taraftar müsaade etmez. Müthiş bir mali tablo bıraktığınızı ifade ediyorsunuz. Az kalsın kendimizi size karşı borçlu hissedecektik. Kulübün hangi yöneticisine kasa kolaylığı yaptığınızı orada konuşacağız. 8,6 milyon dolar kredi alıp 9,6 milyon dolar verdiğinizi anlatacaksınız. 'Söz konusu paraysa kimse bana laf edemez' dediniz. Bunu anlatacaksınız. Konuşacaklarımız var."



"BİZLER YOLCU, TARAFTAR HANCIDIR"



Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın "seni taraftarla göndereceğim" şeklindeki ifadeleri ile ilgili olarak, "Beni seyirciyle yollayacaksınız, öyle mi? Bizler yolcu, taraftar hancıdır. Kongre, taraftarın resmi temsilcileridir. Olabilir. Zaten istenmediğimi hissettiğimde giderim. Ancak şunu bilin ki o taraftar sizi bugün buraya getirmedi. Otopark mazeretiyle gelmiyoruz dediniz. Fenerbahçe kimsenin tekelinde değildir. 114 yıllık kulüp sizin tekelinizde mi olacak? Yok sahaya dönmüş, her maçı izleyecekmiş. Hadi... Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan değerleri ne çabuk unutmuşsunuz. İyi bir 3 sene geçirmedik ama kimse samimiyetimizden şüphe edemez. Hiçbir Fenerbahçe başkanı Fenerbahçe'nin başarısızlığını istemez, dua etmez. Allah bana bu günleri göstermesin" ifadelerini kullandı.



"BİZDEN ÖNCE 6 YILDA TRANSFER ZARARI 100 MİLYON EURO"



Aziz Yıldırım'ın transferler, basketbol şubesi ve diğer konulardaki eleştirilerine yönelik ise Ali Koç, "Yaptığımız her transferi denk bütçeyle yaptık. Sizler iyi biliyorsanız bizden önce 6 yılda transfer zararı 100 milyon Euro. Borçla gayrimenkul alınmış. Hepsi ipotekli. Ama bunları gözünüze bakarak tartışmak istiyorum. Basketbol şubesiyle ilgili teklifinizi dinlemek isteriz. Kulübün içinde olmadan da destek sağlayabilirsiniz. FenerOl'a bir kuruş para vermediniz. Olabilir, 'yeni yönetimi sevmiyoruz' diyebilirsiniz. Üniversite için bize 7 mektup yolladınız, bir lira bağışta bulunmadınız" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN