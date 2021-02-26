CANLI | Konyaspor Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle!
İlhan Palut’la 2’de 2 yaparak çıkış yakalayan Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile evinde karşı karşıya geliyor. Konyaspor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. İlhan Palut'un göreve gelmesiyle çıkışa geçen, geçtiğimiz hafta Malatyaspor'a karşı harika bir dönüşe imza atan Konyaspor, evinde alacağı galibiyetle 3'te 3 yapmak istiyor. Son 7 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Sa Pinto'nun Gaziantep'i ise evine galibiyetle 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Konyaspor 30 puanla 12. sırada. Gaziantep FK ise 39 puanla 7. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
İŞTE İLK 11'LER
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Diomande, Sekidika, Jevtovic, Rahmanovic, Milosevic, Cikalleshi
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Jefferson, Morais, Olkowski, Vetrih, Mirallas, Jefferson, Dicko.