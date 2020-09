Abdurrahim Albayrak: Galatasaray’da transfer bitmez

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Albayrak, "Geçen hafta oynadığımız Gaziantep maçı öncesinde de bu sinyalleri vermiştik. Her gün üzerine koyarak gidiyoruz. Futbolcu kardeşlerimi ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Kondisyonerlerimize teşekkür ediyorum. İyi gidiyoruz ve her gün üzerine koyarak daha da iyi olacağız. İyi yoldayız, emin adımlarla ilerliyoruz. 3'te 3 yaptık, devamı da gelecek inşallah" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'DA TRANSFER BİTMEZ"



Transferde ince hesaplar yaptıklarını söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Geçen gün de söylediğim gibi Galatasaray'da transfer bitmez. Ama bazı hesaplarımız var. Taraftarımızın bunları iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz. Görüyorsunuz hiçbir yerde yaprak kımıldamıyor. Seyirci alamıyoruz, bir gelir yok. Onun için hesabımızı iyi yapmamız lazım ki günü geldiğinde de futbolcu kardeşlerimizin parasını ödeyebilelim. Yönetim olarak bunların bilinci içerisindeyiz. Dün akşam da geç saatlere kadar Fatih hocamla Florya'da idmandan sonra bir araya geldik. Her gün bir araya geliyoruz. Kimleri alabiliriz, kimleri satabiliriz diye. Kadromuz da baya şişkin. Onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ama bunları gelip de basın önünde açıklamamız söz konusu olamaz. Galatasaray taraftarlarının içi rahat olsun. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.