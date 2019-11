Galatasaray Brugge maçı şifresiz veren kanallar! AZ TV, CBC Sport yayın akışı GS maçı var mı?

Galatasaray Brugge maçı şifresiz veren kanallar futbolseverler tarafından sorgulanıyor. AZ TV, CBC Sport gibi kanallardan Galatasaray Brugge maçını izlemek isteyen kişiler Galatasaray Brugge maçını şifresiz yayınlayan kanalları merak ediyor. Bu akşam saat 20:55’te başlayacak karşılaşma Avrupa üzerinden birçok ülkeden canlı yayınlanacak. Azerbaycan, İspanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerden çeşitli kanallar Galatasaray Brugge maçını yayınlayacak. İşte o kanallar…

Galatasaray Brugge maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Dev maça dakikalar kala Galatasaray Brugge maçı şifresiz izleme yolları futbolseverler tarafından sorgulanıyor. AZ TV, CBC Sport gibi kanalların yayın akışları merak ediliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20:55'te başlayacak karşılaşma Türkiye'den beIN Sports aracılığıyla izlenebilecek. beIN Sports üyeliği olmayan ve uygun pakete sahip olmayan futbolseverler maçı izleyemeyecek. İşte, Galatasraay Brugge maçını şifresiz veren kanallar listesi…

GALATASARAY BRUGGE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY CLUB BRUGGE ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Galatasaray Brugge Şampiyonlar Ligi maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacak.

CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1

İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live

ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa

Azerbaycan: CBC Sport

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

AzerSpace 46° uydusundan yayın yapan CBC Sport'u izlemek için frekans bilgilerini girmeniz yeterlidir. CBC Sport frekans bilgileri:

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500