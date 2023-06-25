C vitamini depolarınız dolacak! Bu tarifle hastalık kapınızdan geçmeyecek! 1 kaşığında milyonlarca...

Çorba kaynamaya başlarken terbiyesi için yarım su bardağı yoğurt eklediğiniz bir kasede 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı ve 3-4 damla limonu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Üzerine kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş dökün ve ısılarını eşitleyin.

Kaynamış olan çorbanın altını kısın ve terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ilave edin.

10 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.