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C vitamini depolarınız dolacak! Bu tarifle hastalık kapınızdan geçmeyecek! 1 kaşığında milyonlarca...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.06.2023 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023
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C vitamini depolarınız dolacak! Bu tarifle hastalık kapınızdan geçmeyecek! 1 kaşığında milyonlarca...

Sağlığımız için önemli olan C vitamini bazı besinlerde yüksek miktarda bulunuyor. Bu besin insan sağlığına sağladığı faydalarla adeta bir şifa deposu... İçerisinde limondan bile daha fazla vitamin barındırıyor. Özellikle kış aylarında hastalık yüzü görmeyecek. İşte evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bağışıkığı güçlendiren çorba tarifi...

Hastalıklardan koruyan mucizevi tarif! 1 günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayacak. Her gün tüketen hastalık yüzü görmeyecek. Griğ ve nezli hemen hemen her mevsimde yaşadaığımız sağlık sorunlarından biri haline geldi. Özellikle bazı besinler adeta altın değerinde! İşte limondan daha fazla vitamin içeren besin!

KEREVİZ ÇORBASI TARİFİ

Kereviz çorbası malzemeler

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet kuru soğan

2 adet havuç

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet kereviz sapı

1 adet kabak

2 dal taze soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

6 su bardağı su

Kereviz çorbası terbiyesi için:

1/2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta sarısı

3-4 damla limon

KEREVİZ ÇORBASI YAPILIŞI

4 yemek kaşığı ayçiçek yağını tencerede kızdırın.

Üzerine küp doğradığınız 1 adet kuru soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun.

Üzerine 1'er dakika arayla 2 adet küp doğranmış havuç, 1 adet dolmalık kırmızı biber, 1 adet kereviz sapı, 1 adet kabak ve 2 dal doğranmış taze soğanı ekleyip kavurmaya devam edin.

Ardından 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 6 su bardağı suyu tencereye ekleyip karıştırın.

Kapağını kapatıp kaynamaya bırakın.

Çorba kaynamaya başlarken terbiyesi için yarım su bardağı yoğurt eklediğiniz bir kasede 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı ve 3-4 damla limonu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Üzerine kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş dökün ve ısılarını eşitleyin.

Kaynamış olan çorbanın altını kısın ve terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ilave edin.

10 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

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