Toyota’dan mayıs ayı indirimleri açıklandı! İşte 2024 Model sıfır Toyota modelleri paket paket güncel fiyatları…
Toyota mayıs ayı için indirim kampanyasını açıkladı. Firma yeni ayla birlikte en sevilen SUV modeli olan RAV4 hybrid modelinin 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT paletine 150 bin TL’ye varan indirim uyguladığını açıkladı. İşte güncel 2024 Model Toyota fiyatları…
Toyota mayıs ayı fiyat listesini açıkladı. Yeni fiyat listesi ile birlikte 31 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyasını da açıklayan Japon otomobil üreticisi, en sevilen SUV modeli olan RAV4 hybrid modelinin 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT paletine 150 bin TL'ye varan indirim uyguladığını açıkladı. En sevilen modeli Corolla için ise kampanya açıklamadı ve fiyatları sabit tuttu. İşte Toyota'nın 2024 Model sıfır Corolla, Crolla Cross hybrid, C-HR Hybrid Carmy, RAV4 Hybrid, Land Cruiser Prado indirimli fiyat listesi….
TOYOTA MAYIS AYI 2024 MODEL SIFIR ARAÇ FİYATLARINI AÇIKLADI!
2024 Model Corolla fiyatları
1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.346.500 TL
1.5 Dream Multidrive S: 1.429.000 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.512.500 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.615.000 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.727.500 TL
2024 Model Corolla Hybrid fiyatları
1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.637.000 TL
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: 1.696.000 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.740.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.867.500 TL
2024 Model Corolla Cross fiyatları
1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.821.500 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.873.500 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT: 2.046.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.179.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 2.210.500 TL
2024 Model C-HR fiyatları
1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.842.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 2.056.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT: 2.176.500 TL
2024 Model Carmry fiyatları
2.5 Hybrid Passion e-CVT: 3.811.550 TL
2024 Model RAV4 fiyatları
2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT: 2.927.500 TL
2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT: 3.220.000 TL
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT: 3.374.000 TL
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT: 3.382.000 TL
2024 Model Land Cruiser Prado
2.8 D-4D 204PS Land Cruiser Prado: 7.884.600 TL
2024 Model Hilux fiyatları
2.4 D-4D 4x4 Adventure: 1.874.000 TL
2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T: 1.819.000 TL
2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T: 1.953.500 TL
2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T: 2.083.000 TL
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