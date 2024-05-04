Renault mayıs ayı fiyatları ile müşterilerinin karşısına çıktı! İşte 2024 model Renault Clio, Taliant, Captur, Megane, Austral, Koleos fiyatları.
Fransız otomotiv devi Renault mayıs ayı fiyat listesini açıkladı. Yeni ayla birlikte hiçbir araç modeline zam yapmayan firma, aynı fiyat listesinden satışlara devam edeceğini açıkladı. İşte 2024 model sıfır Renault fiyatları….
Renault herkesin merakla beklediği mayıs ayı fiyat listesini açıkladı. Dolar kurunun sakinleşmesi ile birlikte yeni ayda 2024 model sıfır araç fiyatlarında değişikliğe gitmeyen Fransız otomobil üreticisi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar aynı fiyattan satışlarına devam edeceğini açıkladı. İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos mayıs ayı fiyat Listesi….
RENAULT 2024 MODEL MAYIS AYI SIFIR ARAÇ FİYATLARI!
2024 Model Renault Clio;
equilibre 1.0 SCe 65 hp: 942.000 TL
equilibre 1.0 TCe 90 hp: 973.000 TL
equilibre 1.0 TCe ECO 100 hp: 1.024.000 TL
equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 1.075.000 TL
evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 1.101.000 TL
techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp: 1.229.000 TL
techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp: 1.495.900 TL
2024 model Renault Taliant;
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 965.000 TL
2024 Model Captur;
Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.415.900 TL (2023)
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.550.000 TL
2024 Model MEGANE E-TECH;
Techno EV60 220 hp: 1.634.000 TL
Iconic EV60 220 hp: 1.764.000 TL
2024 Model Megane Sedane;
Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.182.000 TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.286.900 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.311.900 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.424.000 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.618.900 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.495.900 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.649.000 TL
2024 Model Austral;
techno mild hybrid 160 hp auto: 1.605.000 TL
techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto: 1.844.000 TL
techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp: 2.126.000 TL
2023 Model Renault Koleos;
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 2.033.000 TL
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