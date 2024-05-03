Dacia 2024 Mayıs ayı fiyat listesini paylaştı! İşte Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger güncel fiyat listesi…
Dacia merakla beklenen mayıs ayı sıfır araç fiyat listesini açıkladı. Binek araç kategorisinde 5 farklı model ile hayranlarının karşısına çıkan otomotiv devi mayıs ayı listesinde fiyatları sabit tuttu. İşte Dacia'nın mayıs ayında açıkladığı güncel sıfır araç fiyatları…
Dacia mayıs ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz aya nazaran yeni ayın fiyat listesinde zam uygulamayan otomobil üreticisi ay sonuna kadar sabit fiyat ile sıfır araç satışlarına devam edecek. Türkiye'nin en uygun fiyatlı araç listesine sahip marka mayıs ayında da birçok kampanyaya imza atmaya devam ediyor. İşte İşte Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger mayıs ayı fiyat listesi….
DACİA 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ MAYIS FİYAT LİSTESİ
2023 Model Sandero;
Essential Tce 90 bg CVT923.000 TL
2023 Model Sandero Stepway;
2023 Model Essential Stepway Tce 90 bg: 908.000 TL
2023 Model Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 953.000 TL
Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 1.066.000 TL
Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.113.000 TL
2023 Model Duster;
Expression ECO-G 100 bg: 1.177.900 TL
Expression TCe 150 bg EDC: 1.271.000 TL
Essential TCe 150 bg EDC: 1.211.000 TL
Essential TCe 150 bg 4x4: 1.401.000 TL
Expression TCe 150 bg 4x4: 1.443.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.555.000 TL
Journey TCe 150 bg EDC: 1.315.900 TL
Extreme TCe 150 bg EDC: 1.366.900 TL
Journey Blue dCi 115 bg 4x4:1.624.000 TL
2023 Model Spring;
Extreme Electric 65 bg: 885.000 TL
2023 Model Jogger;
Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.116.000 TL
Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.130.000 TL
Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.240.000 TL
Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.265.000 TL
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