Melisa Döngel’den aşk çıkmazı! Adı Sefo ile anılmıştı...





İMALI YANIT!

Oyuncu İlkin Tüfekçi, önceki gün Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Güzel oyuncu, Her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Geçtiğimiz aylarda adı Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına karışan Tüfekçi, aşk soruları ile ilgili ise, "Pek özel hayatımla gündeme gelen birisi değilim. Bir şey konuşmayayım ki yeni bir şeye gebe bırakmayayım mevzuyu. Bir şey yok diyeyim" diyerek imalı bir yanıt verdi. (Doğan SAVAŞ)