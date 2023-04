Melisa Döngel’den aşk çıkmazı! Adı Sefo ile anılmıştı...

SEVGİ SELİ!

İtalya'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu Can Yaman, minik hayranlarıyla bir araya geldi. "Break The Wall Tour" projesine geçtiğimiz ay start veren oyuncu, çocuklarla buluştu. Ünlü oyuncu, kendi hayatını anlatan kitabını hayranları için imzaladı ve onlarla fotoğraf çektirdi. Can Yaman, İtalya'da kurmuş olduğu derneği "Can Yaman for Children" ile yeni bir dayanışma gönüllere taht kurmuştu.