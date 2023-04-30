30 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Melisa Döngel'den aşk çıkmazı! Adı Sefo ile anılmıştı...

Melisa Döngel'den aşk çıkmazı! Adı Sefo ile anılmıştı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.04.2023
ABONE OL
Melisa Döngel’den aşk çıkmazı! Adı Sefo ile anılmıştı...

Son dönemde şarkıcı Sefo ile adı aşk iddialarına karışan Melisa Döngel geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de bir partiye katıldı. Çıkışta gazetecilerin, "Aşk bitti mi?" sorusuna yanıt vermek istemeyen güzel oyuncu, "İş sorun bana ya. Şu an sadece iş odaklıyım" diyerek aşk sorularından kaçtı.

Melisa Döngel geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de bir partiye katıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Döngel, "Yaz için bir dizi ile görüşüyorum ama netleşen bir durum yok" dedi. Son dönemde şarkıcı Sefo ile adı aşk iddialarına karışan Döngel, geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı almıştı. Çevresine, "Birbirimizi tanımaya çalışıyorduk" diyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde tekrardan şarkıcının sahnesini izlemeye gitmişti. Gazetecilerin, "Aşk bitti mi?" sorusuna yanıt vermek istemeyen güzel oyuncu, "İş sorun bana ya. Şu an sadece iş odaklıyım" diyerek aşk sorularından kaçtı.



KENDİNİ DIŞARI ATTI!
Başarılı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu Gökçe Bahadır önceki gün İstinye'deydi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Bahadır, havanın güzel olmasıyla kendisini dışarıya attığını ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Güzel oyuncu, kısa süren sohbetin ardından alışverişe kaldığı yerden devam etti.



ANNE-OĞUL GEZMESİ!
İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak, önceki gün oğlu Aslan Oktay ile İstinye'de bir AVM'de objektiflere yansıdı. Güzel havanın tadını alışverişte çıkaran Büyükak, muhabirlerin fotoğraf isteğini çevirmeyerek oğlu Aslan ile poz verdi.



SEVGİ SELİ!
İtalya'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu Can Yaman, minik hayranlarıyla bir araya geldi. "Break The Wall Tour" projesine geçtiğimiz ay start veren oyuncu, çocuklarla buluştu. Ünlü oyuncu, kendi hayatını anlatan kitabını hayranları için imzaladı ve onlarla fotoğraf çektirdi. Can Yaman, İtalya'da kurmuş olduğu derneği "Can Yaman for Children" ile yeni bir dayanışma gönüllere taht kurmuştu.



YÜZLERİ GÜLÜMSETTİ!
İkinci kez anne olan 32 yaşındaki oyuncu Hazal Kaya, kızı Süreyya'nın göğsünde yattığı anı paylaşarak yüzleri gülümsetti. Genç anne, Süreyya ile olan karesini hikaye kısmından paylaşıp şu notu düştü: "Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı. Hangimizden acaba bu gen?"



TARZ KADIN!
Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından Aslı Tandoğan, önceki Zincirlikuyu'daydı. Yakın bir arkadaşıyla birlikte görüntülenen ve yeni sezon ürünleri inceleyip alışveriş yapan Tandoğan'ın yeni tarzı ve şıklığı adeta göz kamaştırdı. Alışveriş sonrasında eşinin de eşlik etmesiyle kısa bir kahve molası vermeyi ihmal etmedi.



İMALI YANIT!
Oyuncu İlkin Tüfekçi, önceki gün Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Güzel oyuncu, Her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Geçtiğimiz aylarda adı Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına karışan Tüfekçi, aşk soruları ile ilgili ise, "Pek özel hayatımla gündeme gelen birisi değilim. Bir şey konuşmayayım ki yeni bir şeye gebe bırakmayayım mevzuyu. Bir şey yok diyeyim" diyerek imalı bir yanıt verdi. (Doğan SAVAŞ)



KIZ KIZA YEMEK
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Arnavutköy'de kız arkadaşları ile yemekteydi. Koyu sohbette olan Zehra ve arkadaşları, kendilerini görüntüleyen gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi. Uzun süre sohbet eden grup, daha sonra evlerinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)



YOĞUN İLGİ
Geçtiğimiz günlerde çıkardığı "İkimize Birden" şarkısı ile dijital platformda büyük bir yükselişe imza atan Tuna Taşkın, İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Günler öncesinden tüm rezervasyonları bitiren Taşkın hayranları konserin başlamasına saatler kala mekanı tıklım tıklım doldurdu. Ünlü şarkıcı, yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini de dile getirdi.



ŞİMDİ 90'LAR
Eda- Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Ümit Sayın ve Sibel Alaş'tan oluşan "Şimdi 90'lar", geçtiğimiz akşam Caddebostan'da konser verdi. Sanatçılar, biletleri günler öncesinden tükenen konserlerinde; "Sevdik Sevdalandık" tan "Adam" a, "Üzgünüm" den "Oyalama Beni" ye kadar 90'ların en güzel şarkılarını izleyenlerden oluşan büyük bir koro eşliğinde söyledi.



İSTANBUL'A DÖNDÜ!
İzzet Yıldızhan, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Oğlu ile birlikte objektiflere yansıyan şarkıcı, iş için bir süredir Diyarbakır'da olduğunu ve dönüşte ailesiyle bir araya geldiğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA