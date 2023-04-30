Melisa Döngel'den aşk çıkmazı! Adı Sefo ile anılmıştı...
Son dönemde şarkıcı Sefo ile adı aşk iddialarına karışan Melisa Döngel geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de bir partiye katıldı. Çıkışta gazetecilerin, "Aşk bitti mi?" sorusuna yanıt vermek istemeyen güzel oyuncu, "İş sorun bana ya. Şu an sadece iş odaklıyım" diyerek aşk sorularından kaçtı.
Melisa Döngel geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de bir partiye katıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Döngel, "Yaz için bir dizi ile görüşüyorum ama netleşen bir durum yok" dedi. Son dönemde şarkıcı Sefo ile adı aşk iddialarına karışan Döngel, geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı almıştı. Çevresine, "Birbirimizi tanımaya çalışıyorduk" diyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde tekrardan şarkıcının sahnesini izlemeye gitmişti. Gazetecilerin, "Aşk bitti mi?" sorusuna yanıt vermek istemeyen güzel oyuncu, "İş sorun bana ya. Şu an sadece iş odaklıyım" diyerek aşk sorularından kaçtı.
KENDİNİ DIŞARI ATTI!
Başarılı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu Gökçe Bahadır önceki gün İstinye'deydi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Bahadır, havanın güzel olmasıyla kendisini dışarıya attığını ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Güzel oyuncu, kısa süren sohbetin ardından alışverişe kaldığı yerden devam etti.
ANNE-OĞUL GEZMESİ!
İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak, önceki gün oğlu Aslan Oktay ile İstinye'de bir AVM'de objektiflere yansıdı. Güzel havanın tadını alışverişte çıkaran Büyükak, muhabirlerin fotoğraf isteğini çevirmeyerek oğlu Aslan ile poz verdi.
SEVGİ SELİ!
İtalya'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu Can Yaman, minik hayranlarıyla bir araya geldi. "Break The Wall Tour" projesine geçtiğimiz ay start veren oyuncu, çocuklarla buluştu. Ünlü oyuncu, kendi hayatını anlatan kitabını hayranları için imzaladı ve onlarla fotoğraf çektirdi. Can Yaman, İtalya'da kurmuş olduğu derneği "Can Yaman for Children" ile yeni bir dayanışma gönüllere taht kurmuştu.
YÜZLERİ GÜLÜMSETTİ!
İkinci kez anne olan 32 yaşındaki oyuncu Hazal Kaya, kızı Süreyya'nın göğsünde yattığı anı paylaşarak yüzleri gülümsetti. Genç anne, Süreyya ile olan karesini hikaye kısmından paylaşıp şu notu düştü: "Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı. Hangimizden acaba bu gen?"
TARZ KADIN!
Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından Aslı Tandoğan, önceki Zincirlikuyu'daydı. Yakın bir arkadaşıyla birlikte görüntülenen ve yeni sezon ürünleri inceleyip alışveriş yapan Tandoğan'ın yeni tarzı ve şıklığı adeta göz kamaştırdı. Alışveriş sonrasında eşinin de eşlik etmesiyle kısa bir kahve molası vermeyi ihmal etmedi.
İMALI YANIT!
Oyuncu İlkin Tüfekçi, önceki gün Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Güzel oyuncu, Her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Geçtiğimiz aylarda adı Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına karışan Tüfekçi, aşk soruları ile ilgili ise, "Pek özel hayatımla gündeme gelen birisi değilim. Bir şey konuşmayayım ki yeni bir şeye gebe bırakmayayım mevzuyu. Bir şey yok diyeyim" diyerek imalı bir yanıt verdi. (Doğan SAVAŞ)
KIZ KIZA YEMEK
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Arnavutköy'de kız arkadaşları ile yemekteydi. Koyu sohbette olan Zehra ve arkadaşları, kendilerini görüntüleyen gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi. Uzun süre sohbet eden grup, daha sonra evlerinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)
YOĞUN İLGİ
Geçtiğimiz günlerde çıkardığı "İkimize Birden" şarkısı ile dijital platformda büyük bir yükselişe imza atan Tuna Taşkın, İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Günler öncesinden tüm rezervasyonları bitiren Taşkın hayranları konserin başlamasına saatler kala mekanı tıklım tıklım doldurdu. Ünlü şarkıcı, yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini de dile getirdi.
ŞİMDİ 90'LAR
Eda- Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Ümit Sayın ve Sibel Alaş'tan oluşan "Şimdi 90'lar", geçtiğimiz akşam Caddebostan'da konser verdi. Sanatçılar, biletleri günler öncesinden tükenen konserlerinde; "Sevdik Sevdalandık" tan "Adam" a, "Üzgünüm" den "Oyalama Beni" ye kadar 90'ların en güzel şarkılarını izleyenlerden oluşan büyük bir koro eşliğinde söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli Muharip Uçak'ın ismi ne olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak! Tarih belli oldu
- Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 29 Nisan Fenerbahçe maçı canlı izle!
- 1 haftada tığ gibi yapan Hande Erçel diyeti! O eski halinden eser kalmadı! Yüzünü incelten formül ise...
- Anadolu Efes Basketbolcusu Bryant Dunston sağlık durumu nasıl son dakika? Bryant Dunston kimdir, kaç yaşında?
- Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim oldu? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında nereli?
- 14 MAYIS SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! Partilerin oy oranları açıklandı! Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte, son durum...
- Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! Kimler yararlanabilir, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kredi ve ödeme planı
- 30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika EGM 10 BİN polis alımı şartları, başvuru tarihi! Lisans, önlisans, kadın-erkek kontenjanları...
- Canan Karatay yere göğe sığdıramadı! Güzellik kremlerini rafa kaldırın! 10 yaş gençleştiriyor! Sabahtan akşama...
- Doğalgaz bu ay bedava mı, hangi ayda ücretsiz? Doğalgaz ABONELİK ÜCRETİ 2023! Kartlı sayaç...
- 28 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları reyting...
- Tarım Kredi'de BÜYÜK AY SONU indirimi! İşte 28 Nisan-14 Mayıs fiyatı düşen ürünler... Bakmayan pişman olur! 12'li Havlu Kağıt, Tiryaki çay 69.90 TL...