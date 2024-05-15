Slovakya'da suikast girişimi! Başbakan Robert Fico silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırıldı
Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi. A Haber Dış Haberler Şefi Muammer Serhen saldırının detaylarını aktarırken Fico'ya 4 el ateş edildiğini ve karnından vurulduğunu belirtti.Yapılan açıklamada Fico'nun hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. İşte detaylar...
Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi.
4 EL ATEŞ EDİLDİ! KARNINA İSABET ETTİ
A Haber Dış Haberler Şefi Muammer Serhen detayları aktardı. Serhen, "Kabine üyeleriyle bir araya geldi Robert Fico. Kendisini selamlayan halkın yanına gitti. Bu sırada kalabalık arasından birisi saldırdı. Slovakya basını 4 el ateş açıldığını yazdı. Çıkan kurşunlardan bir tanesi de Fico'nun karnına isabet ettiği bilgisi var. En yakındaki hastaneye kaldırıldı. Konu ülkede büyük bir infiale yol açtı." ifadelerini kullandı.
ANA MUHALAFETTEN SALDIRIYA KINAMA
Slovakya Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı ve ana muhalefet partisi Progressive Slovakia lideri Michal Simecka, Başbakan Robert Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı kınadı.
Simecka, yaptığı açıklamada, "Başbakan Robert Fico'nun Handlova'da vurulması karşısında şok oldum ve dehşete kapıldım. Tüm şiddet olaylarını kesin bir dille ve şiddetle kınıyoruz. Başbakan Fico'nun iyi olmasını ve bu korkunç eylemin en kısa zamanda aydınlatılmasını ümit ediyoruz" dedi.
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