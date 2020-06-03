Gregory Tyree Boyce ve kız arkadaşının ölüm nedeni belli oldu
Amerikalı aktör Gregory Tyree Boyce kız arkadaşıyla beraber 13 Mayıs'ta evinde ölü bulunmuştu. 'Alacakaranlık' (Twilight) serisi ile adını duyuran oyuncunun ölüm nedeni belli oldu.
2000'li yıllara damga vuran 'Alacakaranlık' (Twilight) serisi ile adını duyuran 30 yaşındaki aktör Gregory Tyree Boyce ve 27 yaşındaki kız arkadaşı evinde ölü bulunmuştu. Yapılan araştırmanın ardından çiftin ölüm neden belli oldu.
ZEHİRLENME SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
13 Mayıs'ta Las Vegas'taki evinde ölü bulunan genç çiftin aşırı doz uyuşturucu etkisiyle zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Polis raporunda, cesetlerin yanında pipet ve plastik kartın yanı sıra bilinmeyen bir beyaz toz madde bulunduğu belirtilmiş, bulunduklarında çiftin bir süre önce hayatlarını kaybettiğini gösteren belirtiler taşıdıkları vurgulanmıştı.
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