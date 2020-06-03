03 Haziran 2020, Çarşamba
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Gregory Tyree Boyce ve kız arkadaşının ölüm nedeni belli oldu

Amerikalı aktör  kız arkadaşıyla beraber 'ta evinde ölü bulunmuştu. 'Alacakaranlık' (Twilight) serisi ile adını duyuran oyuncunun ölüm nedeni belli oldu.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020
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GREGORY TYREE BOYCE'NİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

2000'li yıllara damga vuran 'Alacakaranlık' (Twilight) serisi ile adını duyuran 30 yaşındaki aktör ve 27 yaşındaki kız arkadaşı evinde ölü bulunmuştu. Yapılan araştırmanın ardından çiftin ölüm neden belli oldu.

ZEHİRLENME SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

'ta 'taki evinde ölü bulunan genç çiftin aşırı doz uyuşturucu etkisiyle zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis raporunda, cesetlerin yanında pipet ve plastik kartın yanı sıra bilinmeyen bir beyaz toz madde bulunduğu belirtilmiş, bulunduklarında çiftin bir süre önce hayatlarını kaybettiğini gösteren belirtiler taşıdıkları vurgulanmıştı.

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