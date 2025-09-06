Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Her türlü senaryoya hazırlıklıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 300bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Sizlerin vasıtasıyla Malatya'mızın 13 ilçesindeki her bir kardeşime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'da bizleri takip eden kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. A Milli Voleybol Takımı'mızı ve A Milli Basketbol Takımı'mızı aldıkları neticeler nedeniyle kutluyorum. A Milli Futbol Takımı'mıza da İspanya maçında başarılar diliyorum.

Bugün 300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Bugün aynı zamanda yeni yatırımlarımızın açılışının yapmanın da gururu yaşıyoruz. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla oturmalarını temenni ediyorum. Mimarından işçisine bu konutların inşasında emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuru, ağız tadı ile oturmasını temenni ediyorum.

Malatya hem Türkiye'nin hem bölgesinin en gözde merkezlerinden biridir. Biz de buraya her gelişimizde adeta vuslata eriyoruz. Battal Gazi'nin diyarındayız. Her zaman olduğu gibi bizleri yine bağrına basan Malatya halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aşık maşukuna kavuşunca nasıl mutlu oluyorsa biz de mutlu oluyoruz. Bugüne kadar şartlar ne olursa olsun Malatya'yı asla ihmal etmedik. Bize olan teveccühü boşa çıkarmadık. Malatya halkına aşkla hizmet ettik. Bundan sonra aynı sevdayla sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün alanda 52 bin kişi var

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerinden biri de Malatya idi. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına veriyoruz. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. . Geride kalanlara Rabbimden sabır diliyorum.

"DEPREM TURİSTLERİNİ BİR KEZ DAHA HÜSRANA UĞRATIYORUZ"

6 Şubat'ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bunu yüreğimizin en derininde hissettik. Bu dert bize yeniden başlamayı öğretti. Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.

Yapılanı, edileni, ortaya konulan emeği sizlerde görüyorsunuz. Meydanlarda verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğu içindeyiz. Haziran'da 250 bininci konutu depremzede kardeşlerimize vermiştik. Anahtarların büyük kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. Hükümet bu enkazının altında ne zaman kalacak diye bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Gururla ifade etmek isterim.

Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz.

Bugünkü törenle il ve ilçe merkezlerinde toplamda 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya'da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor. Diğer şehirlerimizde çalışmalar devam ediyor. Böylelikle 300 bin sınırını aşarak 295 bin 929'u konut olmak üzere 304 bini aşkın yuva ve işyerini vatandaşlarımıza veriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak istiyoruz. Yeni ev ve işyerine kavuşmayan tek vatandaşımız kalmayana kadar çalışacağız.

Bugün 41 yeni yatırımın da açılışını yapıyoruz. Toplam tutarı 5 milyar 940 milyarı bulan bu yatırımlarımızla Malatya'mıza yeni bir çehre kazandırıyoruz. Malatyalıların hayatına dokunan bu hizmet ve tesisleri sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bu eserlerin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen bakanlıklarımızın, büyükşehir belediyemizi ve diğer kurumları canı gönülden tebrik ediyorum. Nisan ayında bir zirai don olayı yaşadık. Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası olanların 3,1 milyar liralık ödemelerini yaptık. Sigortası olmayan üreticimizin ise 3,8 milyar liralık ödemelerini yapacağız. Hayırlı olsun.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var. Sizi güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Malatya ile diğer vilayetlerin hak ettiği yatırımlara kavuşması var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var. Sabırla samimiyetle soğuk kanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı.Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit ve gazi yakınlarımızı rahatsız etmeye çalışıyorlar. Muhtarlıkların kapanması asla söz konusu değildir.

Örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak destek veriyor. Ellerinin altında bütün aparatları harekete geçiriyor. Hedefleri belli o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak. Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah'ın izniyle kurtulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Yetti. Savaş ve terör baronları emellerini ulaşamayacak.

"CHP'LİLERİ BİZANS OYUNLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ"

Kardeşliğimiz artacak, Türkiye'nin ve bölgenin önünde yeni kapılar açılacak. Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek, rahatsız edecek hiçbir adım atmadık atmayacağız. Ana muhalefetin içler acısı halini sizlerde görüyorsunuz. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yok. Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor, o zamanda işleri bizi şikayet etmek oluyor. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu. Türk siyasetine ve konumuna asla yakışmayan sözler ediyor. Bu şahıs konuşmaya başlayınca anne babalar kanal değiştirmeye başladı. Sinop'taki balıklar için endişelenmesi kendi seçmeni dahil kimseyi inandıramadı. Bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. O da tank fabrikamızı hedef almıştı. Şimdi sesi çıkmıyor. Milletten öyle bir tokat yediki hala kendine gelemedi. Al birini vur ötekine. CHP'lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz.

Yatırımlarımızın, yuvalarımızın tüm Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla bugün (6 Eylül Cumartesi) Malatya'da düzenlenen törenle, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 300 bininci konutun anahtarını teslim etti. "Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a canlı bağlantılarla hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilirken törende 54 bin 200 bağımsız bölümün daha teslimatıyla birlikte deprem bölgesinde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 304 bin 836'ya yükselecek. Ayrıca törende 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açıldı.

MALATYA VALİLİK BİNASI AÇILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valiliğinin yeni hizmet binasının açılışını yaptı.



Başkan Erdoğan, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Malatya'ya geldi.



Erdoğan, ilk olarak yapımı tamamlanan Malatya Valiliği yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.



Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, yapılan duanın ardından Valilik binasının, Malatya ve Malatyalılar için hayırlı olmasını diledi ve "Ya Allah, bismillah." diyerek, beraberindekilerle kurdeleyi kesti.



Açılışın ardından Başkan Erdoğan, Valiliği ziyaret ederek Vali Seddar Yavuz'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Erdoğan, Valilik şeref defterini imzaladı.



Açılış törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti milletvekilleri katıldı.

3 BİN 481 ŞANTİYEDE 200 BİN ÇALIŞANLA ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile; 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi ile çalışmalar devam ediyor.



6 Eylül'de düzenlenecek törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek.



Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824'ü konut, 8 bin 907'si iş yeri ve 46 bin 105'i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836'ya yükselecek.



2025 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen konut / iş yeri sayısı: 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.