Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Her türlü senaryoya hazırlıklıyız
Kahramanmaraş'ta 2023 yılında meydana gelen çifte deprem felaketinin ardından 11 ilde yaraları sarma çalışmaları devam ederken, bugün Malatya'da düzenlenen törende Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim etti. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Başkan Erdoğan, terör örgütünün Suriye'deki kolunun kışkırtıldığını vurgulayarak her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklı olduklarını, kurulan tuzaklara da düşmeyeceklerini belirtti. Muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, "CHP'lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz." dedi. Nisan ayındaki zirai dona ilişkin ise Erdoğan, "Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası olanların 3,1 milyar liralık ödemelerini yaptık. Sigortası olmayan üreticimizin ise 3,8 milyar liralık ödemelerini yapacağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 300bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
Sizlerin vasıtasıyla Malatya'mızın 13 ilçesindeki her bir kardeşime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'da bizleri takip eden kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. A Milli Voleybol Takımı'mızı ve A Milli Basketbol Takımı'mızı aldıkları neticeler nedeniyle kutluyorum. A Milli Futbol Takımı'mıza da İspanya maçında başarılar diliyorum.
Bugün 300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Bugün aynı zamanda yeni yatırımlarımızın açılışının yapmanın da gururu yaşıyoruz. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla oturmalarını temenni ediyorum. Mimarından işçisine bu konutların inşasında emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuru, ağız tadı ile oturmasını temenni ediyorum.
Malatya hem Türkiye'nin hem bölgesinin en gözde merkezlerinden biridir. Biz de buraya her gelişimizde adeta vuslata eriyoruz. Battal Gazi'nin diyarındayız. Her zaman olduğu gibi bizleri yine bağrına basan Malatya halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aşık maşukuna kavuşunca nasıl mutlu oluyorsa biz de mutlu oluyoruz. Bugüne kadar şartlar ne olursa olsun Malatya'yı asla ihmal etmedik. Bize olan teveccühü boşa çıkarmadık. Malatya halkına aşkla hizmet ettik. Bundan sonra aynı sevdayla sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün alanda 52 bin kişi var
6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerinden biri de Malatya idi. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına veriyoruz. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. . Geride kalanlara Rabbimden sabır diliyorum.
"DEPREM TURİSTLERİNİ BİR KEZ DAHA HÜSRANA UĞRATIYORUZ"
6 Şubat'ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bunu yüreğimizin en derininde hissettik. Bu dert bize yeniden başlamayı öğretti. Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.
Yapılanı, edileni, ortaya konulan emeği sizlerde görüyorsunuz. Meydanlarda verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğu içindeyiz. Haziran'da 250 bininci konutu depremzede kardeşlerimize vermiştik. Anahtarların büyük kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. Hükümet bu enkazının altında ne zaman kalacak diye bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Gururla ifade etmek isterim.
Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz.
Bugünkü törenle il ve ilçe merkezlerinde toplamda 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya'da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor. Diğer şehirlerimizde çalışmalar devam ediyor. Böylelikle 300 bin sınırını aşarak 295 bin 929'u konut olmak üzere 304 bini aşkın yuva ve işyerini vatandaşlarımıza veriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak istiyoruz. Yeni ev ve işyerine kavuşmayan tek vatandaşımız kalmayana kadar çalışacağız.
Bugün 41 yeni yatırımın da açılışını yapıyoruz. Toplam tutarı 5 milyar 940 milyarı bulan bu yatırımlarımızla Malatya'mıza yeni bir çehre kazandırıyoruz. Malatyalıların hayatına dokunan bu hizmet ve tesisleri sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bu eserlerin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen bakanlıklarımızın, büyükşehir belediyemizi ve diğer kurumları canı gönülden tebrik ediyorum. Nisan ayında bir zirai don olayı yaşadık. Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası olanların 3,1 milyar liralık ödemelerini yaptık. Sigortası olmayan üreticimizin ise 3,8 milyar liralık ödemelerini yapacağız. Hayırlı olsun.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI
Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var. Sizi güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Malatya ile diğer vilayetlerin hak ettiği yatırımlara kavuşması var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var. Sabırla samimiyetle soğuk kanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı.Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit ve gazi yakınlarımızı rahatsız etmeye çalışıyorlar. Muhtarlıkların kapanması asla söz konusu değildir.
Örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak destek veriyor. Ellerinin altında bütün aparatları harekete geçiriyor. Hedefleri belli o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak. Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah'ın izniyle kurtulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Yetti. Savaş ve terör baronları emellerini ulaşamayacak.
"CHP'LİLERİ BİZANS OYUNLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ"
Kardeşliğimiz artacak, Türkiye'nin ve bölgenin önünde yeni kapılar açılacak. Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek, rahatsız edecek hiçbir adım atmadık atmayacağız. Ana muhalefetin içler acısı halini sizlerde görüyorsunuz. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yok. Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor, o zamanda işleri bizi şikayet etmek oluyor. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu. Türk siyasetine ve konumuna asla yakışmayan sözler ediyor. Bu şahıs konuşmaya başlayınca anne babalar kanal değiştirmeye başladı. Sinop'taki balıklar için endişelenmesi kendi seçmeni dahil kimseyi inandıramadı. Bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. O da tank fabrikamızı hedef almıştı. Şimdi sesi çıkmıyor. Milletten öyle bir tokat yediki hala kendine gelemedi. Al birini vur ötekine. CHP'lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz.
Yatırımlarımızın, yuvalarımızın tüm Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.
Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla bugün (6 Eylül Cumartesi) Malatya'da düzenlenen törenle, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 300 bininci konutun anahtarını teslim etti. "Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a canlı bağlantılarla hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilirken törende 54 bin 200 bağımsız bölümün daha teslimatıyla birlikte deprem bölgesinde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 304 bin 836'ya yükselecek. Ayrıca törende 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açıldı.
MALATYA VALİLİK BİNASI AÇILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valiliğinin yeni hizmet binasının açılışını yaptı.
Başkan Erdoğan, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Malatya'ya geldi.
Erdoğan, ilk olarak yapımı tamamlanan Malatya Valiliği yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.
Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, yapılan duanın ardından Valilik binasının, Malatya ve Malatyalılar için hayırlı olmasını diledi ve "Ya Allah, bismillah." diyerek, beraberindekilerle kurdeleyi kesti.
Açılışın ardından Başkan Erdoğan, Valiliği ziyaret ederek Vali Seddar Yavuz'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Erdoğan, Valilik şeref defterini imzaladı.
Açılış törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti milletvekilleri katıldı.
3 BİN 481 ŞANTİYEDE 200 BİN ÇALIŞANLA ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile; 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi ile çalışmalar devam ediyor.
6 Eylül'de düzenlenecek törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek.
Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824'ü konut, 8 bin 907'si iş yeri ve 46 bin 105'i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836'ya yükselecek.
2025 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen konut / iş yeri sayısı: 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.
EN YÜKSEK TESLİMAT HATAY'DA
Malatya'daki törende en yüksek teslimat 18 bin 348 ile Hatay'da gerçekleşecek. 2. sırada Malatya yer alacak. Kentte 11 bin 47 bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak. 3. sırada ise 6 bin 411 bağımsız bölümle Kahramanmaraş yer alacak. Diyarbakır'da 5 bin 713 bağımsız bölüm teslim edilecek. Adana'da 4 bin 60 bağımsız bölümün teslimatı gerçekleştirilecek. Şanlıurfa'da 2 bin 676, Gaziantep 2 bin 449, Elazığ'da 1709, Adıyaman'da 1474 ve Osmaniye'de 313 bağımsız bölüm daha teslim edilecek.
KÖY EVLERİ SON DURUM
Son törenle birlikte deprem bölgesinde teslim edilen köy evi sayısı 46 bin 105'e yükselecek. 2025 yılı sonunda ise deprem bölgesinde toplam 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor.
İŞ YERİ SON DURUM
Son törenle birlikte deprem bölgesinde teslim edilen iş yeri sayısı 8 bin 907'e yükselecek. 2025 yılı sonunda ise deprem bölgesinde toplam 31 bin 307 iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.
12 YENİ OKULDA DAHA EĞİTİM BAŞLIYOR
Ayrıca törende 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Böylece yapımı tamamlanan okul sayısı 56'ya (857 derslikli) yükselecek. Deprem bölgesinde 1360 derslikli 85 okulun daha yeniden inşası, 48 derslikli 6 okulun da güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
4 İLDE ŞEHİR MERKEZLERİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliği ile deprem bölgesinde ağır yıkıma uğrayan 4 ilin tarihi çarşılarını ve meydanlarını da yeniden inşa ediyor. Depremde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camii, Adıyaman'daki Ulu Camii ve Malatya'ya Söğütlü Camii şehrin simge camileri de bu meydan projeleri kapsamında ihya ediliyor.
HATAY'IN KADİM MİRASI
Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'nın ihalesi 4 Ekim'de yapıldı. TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı'nın ilk etabında Antakya mimarisine uygun zemin+1'i geçmeyecek şekilde iş yerleri inşa ediliyor. Uzun Çarşı Projesi kapsamında Meydan ve Kunduracılar Çarşısı'nda 160'ı konut, 1376'sı ticarethaneden oluşan toplam 1536 bağımsız birim inşa ediyor. Tarihi Uzun Çarşı'nın inşasında Hatay'a özgü Yayladağı taşı kullanılıyor.
İSKENDERUN SAHİL PROJESİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde başlatılan İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi kapsamında, yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar sürüyor. 303 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Bölgede 18 sosyal donatı alanı inşa edilecek.
KURTULUŞ CADDESİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR
"Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nde ise TOKİ tarafından 12 ada içerisinde 20 bin 390 metrekare alanda 280 dükkan, 69 konut, 1 okul ve 2 otel inşa ediliyor.
MALATYA'NIN KALBİ BAKIRCILAR ÇARŞISI
Bakıcılar Çarşısı, Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor. 2 etaptan oluşan çarşı 156 bin 642 metrekare arsa alanında yer alıyor. Toplam 99 blok ve 22 adadan oluşan projede 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis, 32 restoran ve 1.370 araçlık otopark alanı bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle çarşıda 4 cami ve bir hamamın inşa ve restorasyonu da yapılacak. Yine şehir merkezindeki Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı da yeniden inşa ediliyor. Bakan Kurum'un talimatıyla çarşıda çalışmalar gece-gündüz vardiyasıyla aralıksız sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ TARİHİ KAPALI ÇARŞISI
Kahramanmaraş'ın simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. TOKİ, Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 740 metrekarelik alanda 122'si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarını yürütüyor. Tarihi Demirciler Çarşısı'nda 76 iş yerinin yapımı sürüyor.
ADIYAMAN MERKEZ YENİDEN AYAĞA KALKIYOR
Emlak Konut GYO, Adıyaman merkezde 349 bin 427 metrekare alandaki 160 blokta 1126'sı konut, 1213'ü dükkan, 820'si ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız bölümü inşa ediyor. Bölgede aynı zamanda 1 savcılık binası ile 3 çocuk evinin inşası da sürüyor.
TÖREN SONRASI İL İL TESLİM SAYILARI - SON DURUM
Adana: 10 bin 978 konut ve 389 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 367 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Adıyaman: 29 bin 783 konut, 1767 iş yeri ve 6 bin 607 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 157 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Diyarbakır: 15 bin 708 konut, 561 köy evi olmak üzere toplam 16 bin 269 bağımsız bölüm teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 16 bin 27 konut, iş yeri 251 ve bin 299 köy evi olmak üzere toplamda 17 bin 577 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Elazığ: 10 bin 934 konut, 1038 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 972 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 10 bin 261 konut, 87 iş yeri, 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplamda 13 bin 142 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Gaziantep: 21 bin 782 konut, 52 iş yeri ve 3 bin 765 köy evi olmak üzere toplam 25 bin 599 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 23 bin 694 konut, bin 219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplamda 29 bin 500 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Hatay: 75 bin 706 konut, 2 bin 507 iş yeri ve 8 bin 541 köy evi olmak üzere toplam 86 bin 754 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Kahramanmaraş: 31 bin 25 konut, 1436 iş yeri ve 12 bin 891 köy evi olmak üzere toplam 45 bin 352 bağımsız bölüm inşa edildi. Yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Kilis: Bin 713 konut, 4 iş yeri ve 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 1854 konut, 4 ticaret ve 1003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Malatya: 34 bin 564 konut, 3 bin 125 iş yeri ve 8 bin 844 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 533 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Osmaniye: 7 bin 420 konut, 6 iş yeri ve 1560 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 986 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 9 bin 366 konut, 760 iş yeri ve 2 bin 92 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 218 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Şanlıurfa: 10 bin 117 konut, 10 iş yeri ve 1325 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 452 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi olmak üzere toplamda 14 bin 735 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan kimdir? Hangi görevlerde bulundu?
- Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye dünya şampiyonluğu için sahada
- 100 bin TL ihtiyaç kredisi alırsanız ödeyeceğiniz tutar ne kadar? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank faiz oranları
- 2025 Aras Kargo çalışma saatleri: Cumartesi açık mı, kaça kadar hizmet veriyor?
- Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- 6 Eylül İstanbul elektrik kesintisi listesi: Hangi ilçeler etkilenecek?
- Filenin Sultanları Japonya karşısında: Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir?
- İstanbul’da hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış alarmı
- Sıfır araç alacaklara rehber: Eylül 2025 güncel fiyat listesi
- Bulgaristan vizesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Türkler için Bulgaristan vizesinde yeni dönem
- Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Yeni vize dönemiyle gündeme geldi
- PTT çalışma günleri ve saatleri 2025: PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?