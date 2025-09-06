Başkan Erdoğan: "3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu”

Başkan Erdoğan, Malatya’da düzenlenen törende deprem konutlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Her 3 hak sahibi vatandaşımızın 2'sini evine kavuşturmuş oluyoruz. 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya'da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor. Diğer şehirlerimizde çalışmalar devam ediyor. 6 Şubat'ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bunu yüreğimizin en derininde hissettik. Bu dert bize yeniden başlamayı öğretti. Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık” ifadelerini kullandı.

