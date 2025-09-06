06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: "3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu”
Başkan Erdoğan: 3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu

Başkan Erdoğan: "3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 18:11
Başkan Erdoğan, Malatya’da düzenlenen törende deprem konutlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Her 3 hak sahibi vatandaşımızın 2'sini evine kavuşturmuş oluyoruz. 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya'da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor. Diğer şehirlerimizde çalışmalar devam ediyor. 6 Şubat'ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bunu yüreğimizin en derininde hissettik. Bu dert bize yeniden başlamayı öğretti. Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: 3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu
Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız
"Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız"
CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz
"CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz"
Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız
"Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız"
Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı
"Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı"
3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu
"3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu”
Deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz
"Deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz"
6 şubat tarihin en yıkıcı afetlerinden biriydi
"6 şubat tarihin en yıkıcı afetlerinden biriydi"
300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz
"300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz"
Taş üstüne taş koyuyoruz, evine girmeyen kalmayacak
“Taş üstüne taş koyuyoruz, evine girmeyen kalmayacak”
Başkan Erdoğan Malatya Valilik binası açılış töreninde!
Başkan Erdoğan Malatya Valilik binası açılış töreninde!
MHP’li Yıldız’dan Kurtulmuş’a flaş çağrı!
MHP'li Yıldız'dan Kurtulmuş’a flaş çağrı!
Belediyelerin keyfi rayiç bedel artışlarına son!
Belediyelerin keyfi rayiç bedel artışlarına son!
Daha Fazla Video Göster