06 Eylül 2025, Cumartesi

Başkan Erdoğan: "Deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz"

Giriş: 06.09.2025 18:08
Güncelleme:06.09.2025 18:09
Malatya’da düzenlenen törende Başkan Erdoğan, 300 bininci deprem konutunun anahtarını hak sahiplerine teslim etti. Erdoğan, “Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık. Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. Hükümet bu enkazın altında ne zaman kalacak diye bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Yapılanı, edileni, ortaya konulan emeği sizler de görüyorsunuz. Meydanlarda verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğu içindeyiz. Haziran'da 250 bininci konutu depremzede kardeşlerimize vermiştik. Anahtarların büyük kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. Gururla ifade etmek isterim. Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.
