Başkan Erdoğan: Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı, 3,8 milyar lira daha yapılacak

Başkan Erdoğan: "Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı, 3,8 milyar lira daha yapılacak"

Giriş: 06.09.2025 18:18
Başkan Erdoğan, Malatya’da kayısı üreticilerine yönelik ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Nisan ayında bir zirai don olayı yaşadık. Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası olanların 3,1 milyar liralık ödemelerini yaptık. Sigortası olmayan üreticimizin ise 3,8 milyar liralık ödemelerini yapacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. A Haber ekibi Malatya’dan detayları aktardı.
