Başkan Erdoğan: "Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız"

Başkan Erdoğan, Malatya’da 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var. Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit ve gazi yakınlarımızı rahatsız etmeye çalışıyorlar. Muhtarlıkların kapanması asla söz konusu değildir. Sizi güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Malatya ile diğer vilayetlerin hak ettiği yatırımlara kavuşması var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var. Sabırla, samimiyetle, soğukkanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı” ifadelerini kullandı.

