06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: "Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız"
Başkan Erdoğan: Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız

Başkan Erdoğan: "Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 18:24
Güncelleme:06.09.2025 18:29
Başkan Erdoğan, Malatya’da 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var. Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit ve gazi yakınlarımızı rahatsız etmeye çalışıyorlar. Muhtarlıkların kapanması asla söz konusu değildir. Sizi güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Malatya ile diğer vilayetlerin hak ettiği yatırımlara kavuşması var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var. Sabırla, samimiyetle, soğukkanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız
Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız
"Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız"
CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz
"CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz"
Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız
"Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız"
Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı
"Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı"
3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu
"3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu”
Deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz
"Deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz"
6 şubat tarihin en yıkıcı afetlerinden biriydi
"6 şubat tarihin en yıkıcı afetlerinden biriydi"
300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz
"300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz"
Taş üstüne taş koyuyoruz, evine girmeyen kalmayacak
“Taş üstüne taş koyuyoruz, evine girmeyen kalmayacak”
Başkan Erdoğan Malatya Valilik binası açılış töreninde!
Başkan Erdoğan Malatya Valilik binası açılış töreninde!
MHP’li Yıldız’dan Kurtulmuş’a flaş çağrı!
MHP'li Yıldız'dan Kurtulmuş’a flaş çağrı!
Belediyelerin keyfi rayiç bedel artışlarına son!
Belediyelerin keyfi rayiç bedel artışlarına son!
Daha Fazla Video Göster