Başkan Erdoğan: "300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz"

Kahramanmaraş merkezli 2023 depremlerinin ardından 11 ilde yürütülen yeniden imar çalışmalarında önemli bir dönüm noktası daha geride kaldı. Başkan Erdoğan, Malatya’da düzenlenen törende 300 bininci deprem konutunun anahtarını hak sahiplerine teslim etti. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, konutların yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, vatandaşların yeni evlerinde gönül huzuruyla oturmasını temenni etti. Aynı zamanda yeni yatırımların açılışının gururunu yaşadıklarını dile getiren Başkan, “Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuru ve ağız tadıyla oturmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN