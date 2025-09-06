06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: "300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz"
Başkan Erdoğan: 300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz

Başkan Erdoğan: "300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 18:06
Kahramanmaraş merkezli 2023 depremlerinin ardından 11 ilde yürütülen yeniden imar çalışmalarında önemli bir dönüm noktası daha geride kaldı. Başkan Erdoğan, Malatya’da düzenlenen törende 300 bininci deprem konutunun anahtarını hak sahiplerine teslim etti. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, konutların yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, vatandaşların yeni evlerinde gönül huzuruyla oturmasını temenni etti. Aynı zamanda yeni yatırımların açılışının gururunu yaşadıklarını dile getiren Başkan, “Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuru ve ağız tadıyla oturmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: 300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz
Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız
"Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız"
CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz
"CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz"
Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız
"Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız"
Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı
"Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı"
3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu
"3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu”
Deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz
"Deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz"
6 şubat tarihin en yıkıcı afetlerinden biriydi
"6 şubat tarihin en yıkıcı afetlerinden biriydi"
300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz
"300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz"
Taş üstüne taş koyuyoruz, evine girmeyen kalmayacak
“Taş üstüne taş koyuyoruz, evine girmeyen kalmayacak”
Başkan Erdoğan Malatya Valilik binası açılış töreninde!
Başkan Erdoğan Malatya Valilik binası açılış töreninde!
MHP’li Yıldız’dan Kurtulmuş’a flaş çağrı!
MHP'li Yıldız'dan Kurtulmuş’a flaş çağrı!
Belediyelerin keyfi rayiç bedel artışlarına son!
Belediyelerin keyfi rayiç bedel artışlarına son!
Daha Fazla Video Göster