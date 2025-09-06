06 Eylül 2025, Cumartesi

Başkan Erdoğan: CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz

Başkan Erdoğan: "CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz"

Giriş: 06.09.2025 18:31
Başkan Erdoğan, Malatya’da 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, “Ana muhalefetin içler acısı halini sizlerde görüyorsunuz. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yok. Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor, o zamanda işleri bizi şikayet etmek oluyor. Al birini vur ötekine. CHP’lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu. Türk siyasetine ve konumuna asla yakışmayan sözler ediyor. Bu şahıs konuşmaya başlayınca anne babalar kanal değiştirmeye başladı. Sinop’taki balıklar için endişelenmesi kendi seçmeni dahil kimseyi inandıramadı. Bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. O da tank fabrikamızı hedef almıştı. Şimdi sesi çıkmıyor. Milletten öyle bir tokat yedi ki hala kendine gelemedi” ifadelerini kullandı.
