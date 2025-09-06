Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız

Kahramanmaraş'ta 2023 yılında meydana gelen çifte deprem felaketinin ardından 11 ilde yaraları sarma çalışmaları devam ederken, bugün Malatya'da düzenlenen törende Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyor. Başkan Erdoğan Malatya'da ilk olarak valilik binasının açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, 300 bininci afet konutu kura çekimi, anahtar teslimi töreninde terör örgütünün Suriye'deki kolunun kışkırtıldığını söyleyen Erdoğan, "Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Kurulan tuzaklara düşmeyeceğiz. Türkiye'yi terörden kurtacağız. Savaş terör baronları hedeflerine ulaşamayacak. Kardeşliğimiz güçlenecek, dayanışmamız artacak. İlmek ilmek dokuduğumuz süreci kurban etmeyeceğiz. Ülkemizin hiçbir hanesinden artık ağıt yükselmeyecek." dedi.

