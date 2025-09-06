Başkan Erdoğan: "6 şubat tarihin en yıkıcı afetlerinden biriydi"

Kahramanmaraş merkezli 2023 depremlerinin ardından 11 ilde yürütülen yeniden imar çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. Malatya’da düzenlenen törende Başkan Erdoğan, 300 bininci deprem konutunun anahtarını hak sahiplerine teslim etti. Erdoğan törende yaptığı açıklamada, “6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerinden biri de Malatya idi. Dünya tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 6 Şubat'ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bu dert bize yeniden başlamayı öğretti. Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı. Başkan, geride kalan vatandaşlara sabır dileyerek, deprem şehitlerine Allah’tan rahmet temennisinde bulundu.

