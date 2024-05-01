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Çankaya'da kritik toplantı! Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Çankaya’da kritik toplantı! Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Çankaya Köşkü'nde yapılıyor.

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