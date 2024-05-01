Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan YİK sonrası yazılı açıklama | Yeni anayasa vurgusu: Türkiye'nin ihtiyacı var
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Çankaya Köşkü'nde yapıldı. Kritik toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Yeni anayasa çalışmaları toplantıda ele alındı; Türkiye’nin sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya olan ihtiyacı vurgulandı." ifadelerine yer verildi. Öte yandan toplantıda, Türkiye ekonomisine yük oluşturacak popülist tutumlardan özellikle kaçınılmasının önemi ve programın hedeflerine ulaşması için yürütülen özenli çalışmanın aynı doğrultuda sürdürülmesinin gerekliliği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kritik toplantı Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
&NBSP;YENİ ANAYASA VURGUSU: TÜRKİYE'NİN İHTİYACI VAR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konular ile yeni anayasa çalışmalarının ele alındığını bildirdi.
Altun, Çankaya Köşkü'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Toplantıda, 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki süreç, Türkiye gündemindeki siyasi konular ve ekonomik meseleler, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bölgesel ve küresel tüm sınamalar ile ilgili istişarelerde bulunulduğunu aktaran Altun, "Türkiye'de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konularla ilgili genel değerlendirmeler ile özellikle yeni anayasa çalışmaları toplantıda ele alındı. Türkiye'nin sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya olan ihtiyacı vurgulandı." ifadelerini kullandı.
Altun, toplantıda Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı ekonomik programın da değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Toplantıda, Türkiye ekonomisine yük oluşturacak popülist tutumlardan özellikle kaçınılmasının önemi ve programın hedeflerine ulaşması için yürütülen özenli çalışmanın aynı doğrultuda sürdürülmesinin gerekliliği belirtildi. Kurul toplantısında, Türkiye'nin önündeki seçimsiz 4 yıllık zaman zarfının siyaset, yönetim, dış politika ve diğer alanlar için fırsatlar barındırdığı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda bu sürenin etkin bir biçimde kullanılmasının önemi vurgulandı. Eğitimde yeni dönemi başlatacak 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile ilgili kurul üyeleri değerlendirmelerini de paylaştı."
"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE ULAŞILACAK"
Toplantıda ayrıca asrın felaketinden etkilenen illerde yapılan imar ve inşa faaliyetleri ile atılan adımların görüşüldüğünü ifade eden Altun, Türkiye'yi ilgilendiren birçok başlığın ele alındığı toplantıda, kurul üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirdiğini bildirdi.
Altun, toplantıda, Başkan Erdoğan'ın, "dış politikada ve diğer alanlarda en verimli adımların atılarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine mutlaka ulaşılacağını, olağanüstü bir durum olmazsa 2024'ün ikinci yarısından itibaren ekonomi programının müspet sonuçlarının görülmeye başlanacağını" vurguladığını aktardı.
NEDİR BU YİK?
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu veya kısa adıyla Yüksek İstişare Kurulu (YİK), ulus ve devlete hizmeti olmuş bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından yararlanılabilmesi amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanmış Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulmuş kuruldur.
YİK ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ
Kurul üyeleri, cumhurbaşkanı tarafından devlete hizmeti olmuş ve bilgi birikimine sahip olan TBMM eski başkanları veya başkanvekilleri arasından belirlenir.
Ayrıca kurulun çalışma yöntemi ve esasları, kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler cumhurbaşkanınca belirlenir.
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