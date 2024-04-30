AK Parti’de değişim rüzgarı! Kritik MYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik’ten İmamoğlu’na Hamas tepkisi: Tamamen yanlış

Almanya Cumhurbaşkanı ziyareti önemli olmuştur. Ekonomi konuları, terörizm konuları kapsamlı şekilde ele alındı. Almanya ile yeni diplomatik kanallar açma konusunda dünyaya örnek olabilecek, bölge barışına katkı sağlayacak önemli işlere imza atabiliriz.

Gündemimiz ne olursa olsun Azerbaycan ile ilgili konuları yakından takip ediyoruz. Heyetler 8. kez bir araya geldiler. Sembolik de olsa sınıra sınır taşı yerleştirildi. Bölge barışına katkı sağlama, Azerbaycan'a dönük saldırılardan vazgeçilmesini olumlu karşılıyoruz.

Bazı DEM parti yöneticileri İstiklal Marşı'na bayrağımıza, Atatürk'e, Cumhurbaşkanı'mıza saygısızlık yapıyorlar. Gösterilmesi gereken saygı hem siyasetin gereği hem ilkelerin gereğidir. Kimse yetkiyi gayrimeşru girişimler için kullanamaz. Bu sebeple bu saygısızlıklar meşru alanda aldığınız yetkiyi gayrimeşru alanda kullanmaktır. Bu değerlerimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Bütün yetkiler aynı anayasal düzen içinde faaliyet gösteriyor. Gereken tedbirleri alıp kamuoyuna düzgün mesaj vermeleri gerekir. Birileri terörü meşrulaştırmaya kalktılar. Siyasal katılma yolları tamamen açıktır. Seçimlerde bir tablo ortaya çıkmıştır. Tüm siyasi partiler meşru söylemlerle propagandasını yürütmüştür. Bunu kültürel hesaplaşmaya dönük alt yazılım devam ediyor.

Anayasa çalışmalarına olumlu yaklaşıyoruz. Hazine Bakanımız ve ekibine desteğimiz tamdır.