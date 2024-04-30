AK Parti'de değişim rüzgarı! Kritik MYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na Hamas tepkisi: Tamamen yanlış
AK Parti, bugün 31 Mart seçimlerinin ardından ikinci MYK toplantısıyla değişimi başlatacak. Değişime giden yolda son sunum, bugün Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından yapıldı. Kritik toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hamas'a yönelik sözlerini değerlendiren Çelik, "Yanlış bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Hamas'ın terör örgütü olarak nitelendirilmesi tamamen yanlıştır." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte açıklamalarından satır başlıkları;
Çalışma Bakanı'mız bir konferansla emek paydaşları ile bir araya geldi. Akşam da sayın cumhurbaşkanımız ile bir araya gelecekler. Emeğin mücadelelerini vererek katkıda bulunanları anıyoruz. Uluslararası adalet divanı kararlarına rağmen Netanyahu soykırım politikalarını durduramıyor.
Halklar dünya tarihinde görülmemiş biçimde Filistin davasından yana tavır koyuyor. Aydınlar, siyasetçiler, kanaat önderleri tepkilerini ifade ediyor. Son dönemlerdeki protestolar karşısında gündeme gelen eylemlerde buna verilen tepkiler Gazze meselesindeki insani duruşu bastırmaya dönüktür. İnsanların ortaya koyduğu haklı duruşu ters kelepçe ile karşıladığını görüyoruz. Üniversitelerde Müslümanlar namaz kılarken onları Hristiyan öğrenciler korumaya çalışıyor. Yahudi düşünürler soykırımcı politikaya güçlü tepki veriyor.
Söz konusu ne İsrail ne yahudi hakları ne de başka konu. Söz konusu Siyonizm olduğunda insan hakları askıya alınıyor. Siyonizm karşısında insanlığın birikimi olan basın ve ifade hürriyeti işlevsiz hale getiriliyor. Bunun Yahudi hakları ile birli ilgili olmadığı halde siyonizm medeniyetin tüm birikimlerini askıya alan tutum ortaya çıkarıyor. Yeşiller Partisi başkan adayı gözaltına alınıyor. Bu tablo gösteriyor ki zihinleri işgal etmeye çalışıyor. Siyonizm bir düşünme biçimi, saldırganlıktır. Netanyahu'nun temsil ettiği soykırım zihniyetine karşı ayakta durmaya çalışıyor. Bu eylemler devam ederken polis şiddetinin sürmesi ibretlik görüntüye neden oluyor. İnsanlık vicdanı bunu yenecektir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile siyonizm, işgal zihniyeti burayı da işgal edememiştir.
İnsanlık eninde sonunda soykırım zihniyetini yenecektir. Her konuşanın, her düşünürün de kendi sınavıdır. Bugün mesele Filistin İsrail arasındaki mesele olmaktan çıkmıştır. Meseleyi dil savaşına çevirmeye çalışanları çabası boşa çıkmıştır. Bugün mesele insanlık onurunu savunanlarla soykırımı savunanlar arasında geçen mücadeledir.
Gazze'ye sahip çıkmaya devam edeceğiz. İran İsrail gerilimi olduğu dönemde Cumhurbaşkanı'mızın Irak ziyareti olumlu oldu. Pozitif yöndeki bu gelişmeler son derece memnuniyet verici. Başlıklar çok kapsayıcıydı. Tek seferde en çok anlaşma yapılan ziyaretlerin başında gelmekte. Kalkınma yolu projesinin hayata geçmesini istemeyen, kaos isteyen pek çok odak var. Türkiye barıştan yana tutumunu sürdürerek projeye destek vermektedir. Önemli konulardan biri terörle mücadele. PKK'yı yasaklı örgütler listesine almaları olumlu ama doğrudan terör örgütü listelerine almalarını bekliyoruz. Bir terör örgütü hangi muameleyi görmesi gerekiyorsa o muameleyi görmeli, Bu müdahaleler Irak'ın siyasi egemenliğine karşı değil. Buna mecbur olduğumuz için yapıyoruz. Keşke terör örgütünü temizleseler de biz de bunlara karşılık vermek zorunda kalmasak. Kardeş Irak'ın egemenlik haklarını korunması anlamına gelmektedir aynı zamanda.
Almanya Cumhurbaşkanı ziyareti önemli olmuştur. Ekonomi konuları, terörizm konuları kapsamlı şekilde ele alındı. Almanya ile yeni diplomatik kanallar açma konusunda dünyaya örnek olabilecek, bölge barışına katkı sağlayacak önemli işlere imza atabiliriz.
Gündemimiz ne olursa olsun Azerbaycan ile ilgili konuları yakından takip ediyoruz. Heyetler 8. kez bir araya geldiler. Sembolik de olsa sınıra sınır taşı yerleştirildi. Bölge barışına katkı sağlama, Azerbaycan'a dönük saldırılardan vazgeçilmesini olumlu karşılıyoruz.
Bazı DEM parti yöneticileri İstiklal Marşı'na bayrağımıza, Atatürk'e, Cumhurbaşkanı'mıza saygısızlık yapıyorlar. Gösterilmesi gereken saygı hem siyasetin gereği hem ilkelerin gereğidir. Kimse yetkiyi gayrimeşru girişimler için kullanamaz. Bu sebeple bu saygısızlıklar meşru alanda aldığınız yetkiyi gayrimeşru alanda kullanmaktır. Bu değerlerimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Bütün yetkiler aynı anayasal düzen içinde faaliyet gösteriyor. Gereken tedbirleri alıp kamuoyuna düzgün mesaj vermeleri gerekir. Birileri terörü meşrulaştırmaya kalktılar. Siyasal katılma yolları tamamen açıktır. Seçimlerde bir tablo ortaya çıkmıştır. Tüm siyasi partiler meşru söylemlerle propagandasını yürütmüştür. Bunu kültürel hesaplaşmaya dönük alt yazılım devam ediyor.
Anayasa çalışmalarına olumlu yaklaşıyoruz. Hazine Bakanımız ve ekibine desteğimiz tamdır.
İMAMOĞLU'NUN HAMAS İFADELERİ
Bu açıklamaları yanlış açıklama olarak değerlendiriyoruz. Sivillere dönük saldırıları doğru bulmuyoruz ama gelinen noktada esas mesele Hamas meselesi değil Netamnyahu'nun soykırım ve katliam siyasetidir. Hamas İsrail'in seçimlere izin verdiği bir partidir. Kazandığı için ona yasak getirdi. Bütün insanlık açısından görülen Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasına verilecek isimdir. bu konuda Türkiye'nin bir birikimi vardır. Şu ana kadar sağdan ve soldan siyasi partiler arasında bir ayrım çıkmamıştır bu söz haricinde. Esas olan CHP'lilerin ne dediğine bakmak gerekir.
CHP lideri sayın Özgür Özel ile de görüşmesi olacak. İstişare süreci değerlendirilmiş olacak. Kendi rutini içinde siyasi gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleşiyor.
14 Mayıs'ta planlanan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına değişimle birlikte yeni il başkanları katılacak. İl başkanlarının değişiminin ardından yakın bir zamanda MYK'da da değişime gidilecek. Yeni il başkanlarının profili neye göre belirleneceği de bugünkü sunumda yer alacak. Oy kaybı yaşanan illerde sert muhalefet yapabilecek isimlere ağırlık verilecek.
KAN VE RUH KAYBINA NEŞTER
Sabah'ın haberine göre Başkan Erdoğan, seçim sonrası ilk MYK'da, "Ortada oy kaybının yanında, kan ve ruh kaybı bulunuyor. Oy kayıplarının tek bir soruna ve tek bir başlığa indirilememeli, nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu" ifadelerini kullanmıştı.
SEÇİM KARNESİNİN SİYASİ ANALİZİ
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla seçim sonuçlarının çok boyutlu olarak ele alınması ve analiz edilmesi için seçim sonuçları araştırma komisyonu kuruldu, sandık bazlı analizler yapıldı, "Türkiye'yi Dinliyoruz Projesi" hayata geçirildi.
İLK DEĞİŞİM İL BAŞKANLARINDA
AK Parti'deki değişim dalgasının teşkilatlardan başlaması öngörülüyor. Özellikle yönetimi AK Parti'de olan ve bu seçimde oy kaybı yaşayan iller ile AK Parti'nin kazanmaya yakın olduğu fakat kıl payı kaçırılan illere ayrı parantez açılacak. Değişimin ilk etapta oy kaybı yaşanan il ve ilçe başkanlıklarında yapılması planlanıyor.
YENİ İL BAŞKANLARININ PROFİLİ NEYE GÖRE BELİRLENECEK?
Yerel seçimlerin ardından ilk kez ikinci parti durumuna geçen AK Parti, sert muhalefet yapacak isimlere ağırlık verecek. Bu kapsamda il ve ilçe başkanlarının profillerinin de nasıl olacağı MYK'da değerlendirilecek.
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