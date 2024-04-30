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AK Parti'de nasıl bir değişim olacak? Kritik toplantı başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 15:40
AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Yol haritasının konuşulacağı toplantıda, seçimin siyasi sonuçları da ele alınacak. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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