AK Parti'de değişim rüzgarı! Kritik MYK toplantısı başladı
AK Parti, bugün 31 Mart seçimlerinin ardından ikinci MYK toplantısıyla değişimi başlatacak. Değişime giden yolda son sunum, bugün Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından yapılacak
AK Parti'de seçim sonrası ilk değişiklik il başkanlarından başlayacak.
14 Mayıs'ta planlanan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına değişimle birlikte yeni il başkanları katılacak. İl başkanlarının değişiminin ardından yakın bir zamanda MYK'da da değişime gidilecek.
Yeni il başkanlarının profili neye göre belirleneceği de bugünkü sunumda yer alacak. Oy kaybı yaşanan illerde sert muhalefet yapabilecek isimlere ağırlık verilecek.
KAN VE RUH KAYBINA NEŞTER
Sabah'ın haberine göre Başkan Erdoğan, seçim sonrası ilk MYK'da, "Ortada oy kaybının yanında, kan ve ruh kaybı bulunuyor. Oy kayıplarının tek bir soruna ve tek bir başlığa indirilememeli, nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu" ifadelerini kullanmıştı.
SEÇİM KARNESİNİN SİYASİ ANALİZİ
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla seçim sonuçlarının çok boyutlu olarak ele alınması ve analiz edilmesi için seçim sonuçları araştırma komisyonu kuruldu, sandık bazlı analizler yapıldı, "Türkiye'yi Dinliyoruz Projesi" hayata geçirildi.
Son olarak seçim çalışmalarında aktif görev alan milletvekillerinin karnesi çıkarıldı. Teşkilat Başkanı Kandemir 31 Mart'ın ardından yapılan tüm analizlerin siyasi boyutunu ele alan kapsamlı bir sunum hazırladı. AK Parti palyatif değil temelden sorunları çözmek için çalışmalarına hız verdi.
İLK DEĞİŞİM İL BAŞKANLARINDA
AK Parti'deki değişim dalgasının teşkilatlardan başlaması öngörülüyor. Özellikle yönetimi AK Parti'de olan ve bu seçimde oy kaybı yaşayan iller ile AK Parti'nin kazanmaya yakın olduğu fakat kıl payı kaçırılan illere ayrı parantez açılacak. Değişimin ilk etapta oy kaybı yaşanan il ve ilçe başkanlıklarında yapılması planlanıyor.
YENİ İL BAŞKANLARININ PROFİLİ NEYE GÖRE BELİRLENECEK?
Yerel seçimlerin ardından ilk kez ikinci parti durumuna geçen AK Parti, sert muhalefet yapacak isimlere ağırlık verecek. Bu kapsamda il ve ilçe başkanlarının profillerinin de nasıl olacağı MYK'da değerlendirilecek.
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