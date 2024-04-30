AK Parti’de değişim rüzgarı! Kritik MYK toplantısı başladı

KAN VE RUH KAYBINA NEŞTER

Sabah'ın haberine göre Başkan Erdoğan, seçim sonrası ilk MYK'da, "Ortada oy kaybının yanında, kan ve ruh kaybı bulunuyor. Oy kayıplarının tek bir soruna ve tek bir başlığa indirilememeli, nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu" ifadelerini kullanmıştı.