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Hazırlıklar tamam! AK Parti'nin büyük Ankara mitingi bugün yapılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
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Hazırlıklar tamam! AK Parti’nin büyük Ankara mitingi bugün yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar tamamlandı. Miting saat 13.30'da başlayacak. Başkan Erdoğan mesajlarında Türkiye Yüzyılında "Gerçek Belediyecilik" vurgusu yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Dev platform kuruldu. Led ekranlar, güçlü ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi...

Ankara AK Parti'nin büyük mitingi için hazır.

Miting saat 13.30'da başlayacak. Başkan Erdoğan mesajlarında Türkiye Yüzyılında "Gerçek Belediyecilik" vurgusu yapacak.

Miting için Ankara'ya bağlı 25 ilçeden çok sayıda katılım bekleniyor.

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