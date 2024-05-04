Başkan Erdoğan’ın CHP ziyareti ne zaman? Tarih belli oldu mu?

BU ADIMI ATACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün cuma namazı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Özgür Özel'in Genel Başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür adımlar maalesef atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız." dedi.