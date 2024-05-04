Başkan Erdoğan'ın CHP ziyareti ne zaman? Tarih belli oldu mu?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretinin ardından gözler şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iade-i ziyaretinde. Peki o ziyaret ne zaman ve nerede yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Özel'i AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. İki lider arasındaki görüşme tam 1 saat 35 dakika sürdü. Yapılan açıklamalarda "Görüşme olumlu havada geçti" ifadeleri kullanılırken Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyaret yapması da planlandı.
İADE-İ ZİYARET OLACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin açıklamada bulundu. Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.
BU ADIMI ATACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün cuma namazı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Özgür Özel'in Genel Başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür adımlar maalesef atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız." dedi.
ÖZEL ZİYARET ÖZEL HEDİYE!
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a gerçekleştirdiği ziyarette Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. Başkan Erdoğan da Rize çayı, Rize balı ve fincan takımı armağan etti.
ANKARA'DA HAREKETLİ GÜNLER
Siyaset kulisleri oldukça hareketli günlerden geçiyor. Siyasette yaşanan olumlu havanın yansımaları Ankara'da konuşuluyor. Herkesin gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yapacağı ziyarete çevrilmiş durumda. Peki Başkan Erdoğan'ın ziyareti ne zaman olacak? Herhangi bir tarih belirlendi mi? Son çalışmalar ne durumda? Merak edilen tüm sorunların cevapları A Haber muhabiri Rüya Akkuş anlattı.
SİYASETEN BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR
Rüya Akkuş: Öncelikle artık siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yapacak olduğu ziyarete kitlenmiş durumda. Büyük bir ilk yaşanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Büyük Birlik ve Yeniden Refah partilerinin genel merkezlerine gitmişti ama CHP Genel Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gittiği adreslerden bir tanesi olmamıştı. Dolayısıyla bu ziyaretin gerçekleşecek olması siyaseten büyük bir anlam taşıyor.
GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ
Peki ziyaret ne zaman? Bu sorunun cevabı özel kalemlerin çalışmasından sonra belli olacak. Burada tabi "Önümüzdeki hafta olabilir mi?" gibi bir soru var. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabinesini toplamasını bekliyoruz. Salı günü Kuveyt Emiri Türkiye'ye gelecek. Diplomasi temasları devam edecek. Yine aynı şekilde çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grubunu toplayabilir. Program yoğun. Erdoğan'ın cuma günü İstanbul'a geçeceğini hesaba katarsak geriye sadece perşembe günü kalıyor.
ÖZEL KALEMLER TARİHİ ÇALIŞACAK
Perşembe günü için henüz bir planlama yok. Bu süreç hızlı bir şekilde olacak. 8 yılın ardından yapılan bir ziyareti göz önüne alacak olursak bundan sonra her adım oldukça hızlı olacaktır. Önümüzdeki hafta doğrudan bir ziyaret beklenmiyor. Elbette ki siyaset kulisleri oldukça hareketli 2 taraf arayı soğutmak istemiyor ve bir ziyaretin daha gerçekleşmesi planlanıyor. Siyaset şu anda oldukça ısındı ve ılındı bu oldukça önemli. Siyasette ılımlı havanın devam etmesi oldukça önemli. Özel kalemlerin çalışmasından sonra uygun gün ve tarih belirlenecek. Önemli bir temas yaşanacak.
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