Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na “gizli” toplantı ve "değişim" göndermesi
CHP’de Ekrem İmamoğlu eliyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı başlatılan “değişim” adı altında “darbe girişimi” videokonferans toplantısının patlamasıyla zirveye çıktı. Kılıçdaroğlu tüm bu yaşananları katıldığı bir televizyon programında yorumladı. Kılıçdaroğlu, "CHP'nin değişime değil yenilenmeye ihtiyacı var." dedi.
CHP'de "değişim" için isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li bazı isimlerle yaptığı videokonferans toplantısının görüntüleri internette sızdırılmıştı.
Bu durum "CHP'de kaset savaşları mı başladı?" sorusunu akıllara getirdi.
Zira Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olanlar kaset kumpasıyla bir bir devre dışı bırakılmıştı.
Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesinde TBMM'de yaptığı son grup toplantısında gözyaşlarına boğulan Özgür Özel ve Engin Özkoç, İmamoğlu'nun gizli toplantısına katıldı.
CHP'li Özgür Özel, kendini savundu, istifa etmeyeceğini söyledi ve "Konuşmaya devam edeceğim" dedi.
Engin Özkoç ise "Değişim insanların talebidir, İmamoğlu ile görüşüyorum" dedi.
KILIÇDAROĞLU'DAN İMAMOĞLU'NA YANIT: CHP'NİN DEĞİŞİME DEĞİL YENİLENMEYE İHTİYACI VAR
CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı yaşanan bu vahim "değişim" söylemli "darbe" girişimi büyük yanı uyandırdı.
Kılıçdaroğlu tüm bu yaşananları katıldığı bir televizyon programında yorumladı.
Kılıçdaroğlu, "Değişmeyen hiçbir şey yok. Her şey değişir, mevsimler, insanlar, moda, ders kitapları bilim değişir. Felsefenin değişmesine gerek yok, aynen devam edecek. CHP'nin değişime değil yenilenmeye ihtiyacı var. 100 yılık bir partiyiz, geleneğimiz değişmez" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Değişmeyen hiçbir şey yok. Her şey değişir zaman içerisinde. Mevsimler, insanlar, moda, ders kitapları, bilim değişir. Ama kurumsal bir yapınız varsa bu kurumsal yapının felsefesi varsa; bu felsefe çağdaş uygarlığını, refah devletini hedeflemişse burada neyi değiştireceksiniz? Felsefemiz çağdaş uygarlığı yakalamaksa bu felsefe devam edecek. Ancak programımız, kurumsal yapımızda eksiklikler olabilir. Örneğin parti tüzüğümüzde değişiklik olabilir. Zaten hepimiz değişiyoruz. Hiçbirimiz hiçbir yerde sabit kalma şansımız yok. Hukukun öngördüğü, parti içinde kural, gelenek, tüzüğün öngördüğü kurallar için elbette değişir. Biz lider partisi değiliz. Biz kurumsal kimliği olan, gelenek, örf, adet, saygı ve kültürü olan 100 yıllık partiyiz.
"BİZİM YENİLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"
Zaman içinde partinin yenilenmeye ihtiyacı var. Tüzüğü alacağız. Yeni kurallar getirmenin partide var olan aksaklıklarını gidermenin, üyelerin, milletvekillerinin şikayetlerini dikkate alarak partinin yenilenmesi lazım. Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var. Elbette yenileneceğiz. Şu anda mahalle delege seçimleri yapılıyor. 1 milyonu aşkın üye mahalleden başlayarak delegeleri seçiyor. Çok güçlü bir alt kültürümüz var.
"BEN HİÇBİR DELEGEYE TELEFON AÇMAM"
Kurultay yapıyorsunuz. Biz hukukun üstünlüğüne inanan partiyiz. Dün kurulan bir parti değiliz. Geçmişte nasıl genel başkanlar değişti ise yine genel başkanlar değişir. Örneğin ben hiçbir delegeye 'bana oy verin' diye telefon açmam. Bunu dediğiniz an genel başkanlık yapamazsınız. Biz gelenekleri, kurumları olan bir partiyiz. Sıradan bir parti değiliz. Genel başkan elbette ki değişir. Benim genel başkan olduğum dönemde de genel başkan adayları çıktı, demokratik yarıştık. Bunların olması demokrasinin gereğidir.
"KURULTAY SEÇİM ÖNCESİ YAPILMALI"
Geçen yerel seçimlerde başarı kaydetmedik mi? Belli ki başarı elde ediyoruz. Niye her seçimde yenilgi? Yerel seçimlerde başarı elde ettik. 11 büyükşehir belediyesi CHP tarafından yönetiliyor. Bunu yenilgi olarak anlatıyorlar. Eleştiriye hep saygım vardır. Seçimi kazanırsınız, kazanmazsınız ayrı bir şey. Biz bakarız, kendi içimizde hesaplaşırız, oturur tartışırız. 'Neden kazanamadık?' masaya yatırırız. Hangi koşullarda kazandık, bunu masaya yatırırız. Ben şunu söyledim; bu geminin kaptanı ben miyim? Kaptan gemiyi dalgalı ortamda denize bırakmaz. Sağlam limana yanaştırır. O liman kurultaydır. PM karar verecek 'şu tarihte kurultay olsun' diyecek. Benim yaklaşımım yerel seçimlerden önce kurultayın yapılması.
"BÖYLE DERSENİZ DELEGE SİZİ DİNLEMEZ"
Ben hiçbir delegeyi seçmem. Ben hiçbir il başkanına 'şunları delege yap, şunları delegelikten çıkar' diyemem. Bunları derseniz il başkanına hiçbir şey diyemezsiniz. Böyle derseniz örgüt, delege sizi esir alır. CHP'nin geleneklerinde genel başkan çok yukarıdadır. 'Şu seçim şurada olsun, delege şuraya gelsin, delege bana oy versin' gibi bizim geleneğimiz yoktur. Mahallede üyelerimiz var. Sandığımız konuluyor, gidip oy kullanıyorlar. Onlar delegeleri seçiyorlar. Sonra ili seçiyorlar. Orada yarışma oluyor. Şu anda Türkiye'nin bütün mahallelerinde heyecan var. Şikayetler geliyor, kimi kazandım diye seviniyor, kimi kaybettim diye üzülüyor.
"KİMSE SÜRCİN ÜSTÜNE GÖLGE DÜŞÜREMEZ"
Arkadaşlar 'ben genel başkan olacağım' derse alana çıkarlar. İl il gezerler. Daha bu süreç başlamadı. Hiçbir kısıtlama olmaz. Özgürce insanlar çıkarlar. Bunlar demokrasinin gereği zaten. Bu konuda hiç kimse sürecin üstüne bir gölge düşüremez. İl başkanlarının görevden alınmasının her birisinin gerekçesi var. Hangi gerekçe ile aldığımız PM'ye aktaracağız. PM bu kararı denetleyecektir. Göreve iade de olabilir, kabul de edebilir. Biz ayrıca bütün illere ikişer milletvekili gönderdik. CHP'de genel başkan yanlış bir şey söylediği zaman ertesi gün kıyamet kopar. Bizde tek adam rejimi yok; demokratik kurallar vardır. Ben PM'de MYK'yı veya beni eleştirecek arkadaşların sözünü kesmem. Onlara bu esnekliği sağlarım. Onu da örgütümüz gayet iyi bilir.
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