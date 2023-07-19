Ekrem İmamoğlu’nun paralel CHP videosu patladı sosyal medya Engin Altay’ın görüntüsüyle yıkıldı: Engin abi yine uzaydasın

CHP'de yanan değişim ateşi giderek alevleniyor. Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası parti tabanı ve CHP içerisindeki muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde "değişim" hareketi başlatırken, Kılıçdaroğlu ise koltuğu bırakmamak için üst üste hamleler yapıyor. Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan kaldırmak isteyen İmamoğlu ise artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için "eylem" boyutuna geçti. Bu kapsamda değişim için bir A Takımı oluşturan İmamoğlu, Zoom üzerinden toplantılara başlarken; sosyal medyaya düşen görüntülerle bu toplantılar ifşa oldu.