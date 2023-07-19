Ekrem İmamoğlu'nun paralel CHP videosu patladı sosyal medya Engin Altay'ın görüntüsüyle yıkıldı: Engin abi yine uzaydasın
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde hezimete uğramasının ardından CHP'de başlayan "Değişim" krizinde tansiyon yükseliyor. Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını açıkça ifade ederken, "Değişim" isteyen ve CHP Genel Başkanlığı koltuğunda gözü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hamlelerini sürdürüyor. Bu gelişmeler yaşanırken, sosyal medyaya düşen bir video CHP'de parti içerisinde deprem etkisi yarattı. İmamoğlu ve parti içindeki destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu devirmek için online bir görüşme yaptığı görülürken, videonun ortaya çıkması sonrası sosyal medyada da birçok yorum yapıldı. Videoda arka planında uzay görüntüsü olan Engin Altay için Onursal Adıgüzel'in "Engin Abi yine uzaydasın" demesi dikkat çekerken, bu durum toplantının ilk olmadığını ortaya koydu.
CHP'de yanan değişim ateşi giderek alevleniyor. Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası parti tabanı ve CHP içerisindeki muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde "değişim" hareketi başlatırken, Kılıçdaroğlu ise koltuğu bırakmamak için üst üste hamleler yapıyor. Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan kaldırmak isteyen İmamoğlu ise artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için "eylem" boyutuna geçti. Bu kapsamda değişim için bir A Takımı oluşturan İmamoğlu, Zoom üzerinden toplantılara başlarken; sosyal medyaya düşen görüntülerle bu toplantılar ifşa oldu.
Sosyal medyaya düşen videoda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu olmadan alternatif bir olağanüstü kurultay planı yaptığı görüldü. "Birkaç hususta ilk planlamamızı yaptık" diyen İmamoğlu, "Parti Meclisi süreciyle ilgili zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik, bunun da özellikle örgütün görev alma sürecine dair bir hazırlık olacaktı. Bu konuda en son Gökhan Bey bir süreç başlattı" ifadelerini kullandı.
Videoda İmamoğlu'na Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Engin Altay gibi isimlerin eşik ettiği görüldü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Gece saatlerinde YouTube'a düşen video sosyal medyada gündem olurken, kısa sürede on binlerce kez izlendi ve paylaşıldı. Özellikle CHP'liler video sonrası görüntülerle ilgili birçok yorumda bulunurken, fondaş medya ise saatler geçmesine rağmen adeta sessizliğe gömüldü.
"ENGİN ABİ YİNE UZAYDASIN"
Görüntülerde Engin Altay'ın arka fonunun "uzay" görüntüsü olması dikkat çekerken, Onursal Adıgüzel'in Altay'a "Engin abi yine uzaydasın" diye seslenmesi sosyal medyada ti'ye alındı. Adıgüzel'in bu sözleri toplantının ilk olmadığını da ortaya koydu.
Engin Altay'ın ise Adıgüzel'e, "Sağol merhaba canım." diye cevap verdiği görüldü.
İşte görüntülerle ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar
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